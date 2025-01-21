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"С разгона ударился в столб": в ВСУ рассказали, как захватили солдата КНДР в плен

Марина Фурман
21 января 2025, 15:20
431
Военные Северной Кореи не настроены сдаваться в плен.
'С разгона ударился в столб': в ВСУ рассказали, как захватили солдата КНДР в плен
ВСУ захватили в плен северокорейского военного / Колаж: Главред, фото: 31 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ, militaryarms.ru

Кратко:

  • Украинские бойцы взяли в плен северокорейского военного на Курщине
  • Солдат КНДР пытался покончить с собой
  • В целом военные Северной Кореи не настроены сдаваться в плен

Украинские военные рассказали, как на Курщине в РФ захватили северокорейского солдата, который готов был свести счеты с жизнью самостоятельно, чем сдаться в плен. Видео с подробностями успешной операции опубликовала 95-я ОДШБр в Facebook.

По словам украинских бойцов, все началось с утреннего штурма, который продолжался до вечера.

видео дня

"По рации был отдан приказ усилить бдительность в том направлении, где мы дислоцировались. Мы подпустили их вплотную. Нам очень помогали наши дроны, хорошо отрабатывал миномет. Мы на своей позиции удерживали и вели бой, пока не подошла наша поддержка. И они (солдаты КНДР - ред.) поняли, что продавить нас у них не получится, и они начали отходить", - рассказал украинский защитник.

Впоследствии вражеский штурм затих, однако оператор БпЛА сообщил, что неподалеку движется какое-то тело, и сказал проверить, кто это. ВСУ увидели, что это солдат из КНДР.

"У него на броне была граната, нож и колбаса. Он был ранен. Мы показали ему направление, чтобы он следовал за нами, у нас была задача доставить его на точку. Когда наше авто приблизилось, он начал бояться... Военный пленный из КНДР со всего разгона ударился головой в столб... Не настроены они сдаваться в плен. Они отходят до конца. И стараются продержаться. Бывало, что собратья рассказывали, что северокорейские военные подорвали себя, когда уже не могли отходить", - поделились деталями украинские бойцы.

Защитники добавляют, что в отличие от российских войск, которые своих могут оставить без поддержки, военные КНДР стараются своих забирать. Воюют они настойчиво и быстро, в основном там спортивные молодые ребята.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

ВСУ взяли в плен первых северокорейских солдат - что известно

Как писал Главред, в начале января стало известно, что ВСУ впервые взяли в плен солдат КНДР в Курской области России. Один из них имел при себе российский военный билет, выданный в 2024 году.

Впоследствии выяснилось, что Сеул готовит Киеву неожиданное предложение по пленным солдатам КНДР. С соответствующим заявлением выступил представитель МИД Южной Кореи Ли Чжэ Вонг. При этом он объяснил, что Сеул рассматривает всех людей, которые живут на Корейском полуострове, как граждан своей страны.

Кроме этого, в WSJ раскрыли, как ВСУ взяли в плен солдата КНДР. Раненый северокореец сначала угрожал гранатой, но потом сдался.

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