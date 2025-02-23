Мох на деревьях: как нейтрализовать - лайфхаки, которые действуют

О чем вы узнаете:
- Почему появляются мхи и лишайники
- Как бороться с мхом на деревьях
Если на дереве вы увидели мох
Если на дереве появился мох, это может свидетельствовать о высокой влажности. Сами по себе ни мох, ни лишайник не наносят вреда дереву, если образуются в небольшом количестве. Однако, если их много, следует избавиться от наростов быстро и безопасно для дерева. Что убивает мох на деревьях поможет разобраться Главред.
Чем уничтожить мох на деревьях
Как бороться с мхом на фруктовых деревьях рассказывает блогер Дмитрий на своем YouTube-канале "Сад с любовью". Автор видео отмечает, что мхи и лишайники не являются смертельными для деревьев, и их можно удалять без ущерба. Однако они повреждают кору, что создает благоприятные условия для вредителей, которые могут ускорить гибель дерева.
Мох на деревьях автор очищает обычной металлической щеткой. Лучше это делать в ноябре. После очистки старые деревья обрабатывают 5-процентным раствором железного купороса, что помогает остановить рост мха и лишайников, значительно уменьшая их количество или полностью уничтожая.
Основные причины появления мха и лишайников - высокая влажность и недостаточное количество солнечного света. Если не обрезать лишние ветви, это будет способствовать их распространению, что может навредить саду. Плодовые деревья нуждаются в большом количестве солнца и воздуха, поскольку это способствует закладке плодовых почек и правильному развитию. Поэтому обрезка, правильное формирование кроны и выбор подходящего места для посадки непосредственно влияют на состояние дерева.
Специальные средства для борьбы с мхами и лишайниками
Существуют специальные средства для защиты растений, среди которых фунгицид "Скор". Этот метод будет актуальным, если у вас нет возможности или желания использовать натуральные растворы. Однако следует помнить, что частое применение таких препаратов может вызвать развитие устойчивости микроорганизмов к их активным веществам, что снизит эффективность обработки. Кроме того, это средство не действует на уже сформированные наросты мха.
Как предупредить появление мха и лишайников
Саженцы следует высаживать на солнечных участках, поскольку мох и лишайники любят влажные и затененные места. Рядом не должно быть высоких зданий или старых деревьев с густой кроной. Регулярная обрезка, побелка и раскисление почвы помогут предотвратить их появление. Кроме того, периодический осмотр деревьев позволяет вовремя выявить проблему и избежать ее разрастания.
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О канале "Сад с любовью"
Канал создан в 2021 году, и сейчас он имеет 16 тысяч подписчиков. Автор, Дмитрий, делится собственным опытом ухода за садом. На канале можно найти видео о посадке, обрезке и защите сада от вредителей, что будет полезным как для начинающих, так и для опытных садоводов.
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