Рассада вытянулась: в чем причина и как спасти ростки

Если рассада начала вытягиваться, значит вы совершили как минимум одну из четырех ошибок.

https://glavred.info/sad-ogorod/rassada-vytyanulas-v-chem-prichina-i-kak-spasti-rostki-10641623.html Ссылка скопирована

Как остановить вытягивание рассады / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Почему рассада вытягивается при выращивании рассады

Какие шаги можно предпринять для спасения вытянувшейся рассады

Почему важно закаливать рассаду перед высадкой в открытый грунт

Многие садоводы, которые выращивают собственную рассаду, неминуемо сталкиваются с проблемой вытягивания сеянцев. На Youtube-канале Classy Flowers рассказали, как спасти сильно вытянувшуюся рассаду.

Кстати, если вы хотите знать, какие овощи нужно начинать сеять в феврале, чтобы весной быстрее получить первый урожай, читайте материал: Весна уже близко: что посадить в феврале для быстрого урожая.

Что нужно сделать, чтобы рассада не тянулась вверх

Итак, рассада начала вытягиваться. Может показаться, что нужно лишь дождаться первых тёплых дней, и когда вытянувшаяся рассада будет вынесена на улицу, то проблема исчезнет сама собой, потому что на улице много солнца. Но на самом деле это не так.

"Такая рассада, попадая весной под открытые солнечные лучи, может сразу же погибнуть. Страдают в первую хрупкие, белесые, беспигментные вытянувшиеся стебельки. Их сразу же обжигает ультрафиолет, они сморщиваются и высыхают", - рассказала флорист.

Есть несколько вариантов того, что делать в этой ситуации: выкинуть и посадить заново или пойти купить новую готовую рассаду.

"Посадить всё заново в мае – хорошая идея. Майские сеянцы гораздо крепче и не сильно вытягиваются, и если всходят в открытом грунте, то уже не боятся солнечных лучей. Но время – очень важный фактор, и рассада, высаженная в марте, все равно в 2-3 раза больше, чем майская, а значит быстрее зацветет и заплодоносит. Но прежде чем я поделюсь своим опытом, как спасти такие сеянцы, давайте разберем причины, из-за которых это происходит", - отметила специалист.

Что можно сажать на следующий год после картофеля / Главред

Каковы основные причины вытягивания сеянцев при выращивании рассады

Недостаток света. В начале весны световой день еще короткий, что приводит к вытягиванию сеянцев в поисках света (фототропизм).

Высокая температура. Температура в помещениях, где выращивается рассада, часто бывает слишком высокой, что также способствует вытягиванию растений.

Избыточный полив. Обильный полив в сочетании с высокой температурой может привести к вытягиванию рассады. Излишняя влага создает условия для вытягивания, особенно если почва не успевает подсохнуть между поливами.

Избыток удобрений. Использование синтетических удобрений, особенно с высоким содержанием азота и фосфора, может вызвать вытягивание клеток, что приводит к образованию тонких и хрупких стеблей.

Как остановить вытягивание рассады

Шаг 1. Начинать выращивать нужно в прохладных помещениях с температурой не выше 15-18 градусов.

Большинство даже самых теплолюбивых семян прекрасно всходят при данных температурах и даже самые теплолюбивые сеянцы всегда можно после прорастания отправить в более прохладное место.

Шаг 2. Используйте дополнительную подсветку.

Продление светового дня с помощью ультрафиолетовых ламп способствует увеличению интенсивности фотосинтеза и тем самым выработке защитных пигментов, которые помогут растениям быстрее адаптироваться к прямым солнечным лучам при переселении на улицу.

Шаг 3. Избегать чрезмерного полива.

Излишняя влага в условиях круглосуточно высокой температуры неизбежно приведет к вытягиванию рассады. Имеет смысл и подсушивать почву в контейнере с рассадой между поливами.

Шаг 4. Избегайте синтетических удобрений.

Избыток, особенно азота и фосфора, способствует вытягиванию клеток с низкой концентрацией хлоропластов, что в результате приводит к появлению белесых и хрупких стебельков.

Используйте просто садовую почву и не покупайте для этих целей смеси, содержащие медленно растворимые удобрения.

Шаг пятый. Прореживание.

"Я выбираю все совсем хилые ростки и уменьшаю количество их в участках, где они сошли очень густо. Это улучшает воздухообмен и стимулирует укрепление стебельков", - сказала флорист.

Шаг 6. Пикировка.

Почти всем растениям, выращенным в помещении, пойдет на пользу, если их рассадить более просторно.

Даже после прореживания можно не выбрасывать слабые ростки, но дать им шанс окрепнуть и просто рассадить их в другие контейнеры.

Делать это нужно аккуратно. Просто вытяните рассаду за листочки, слегка подкопнув ложкой. Это получается удивительно легко, и рассада после пересадки принимается очень быстро. Вытянувшийся стебель можно заглубить в почву до первой пары листьев.

Шаг 7. Заглубление.

Если, несмотря на все усилия, рассада все еще продолжает вытягиваться, и еще не пришло время высаживать ее в открытый грунт, нужно досыпать земли так, чтобы закрыть и защитить слабенькие стебельки от солнечных лучей до первой пары листочков. Таким образом можно спасти даже уже поврежденную солнцем рассаду.

Многие растения, такие как томаты, баклажаны, базилик, образуют боковые корни на стеблях, и это помогает им быстрее расти. Это также работает с другими культурами: свеклой, листьями салата, огурцами, практически со всеми овощами и всеми цветочными культурами.

Когда пришло время высаживать рассаду в открытый грунт, ее нужно заглубить до первой пары листьев.

Шаг восьмой. Закаливание.

Когда растения уже высажены в открытый грунт, или же если они еще находятся в контейнерах, то вынося их днем на улицу, нужно принимать меры, чтобы защитить растения от прямых солнечных лучей. И это очень важно, так как растения, выросшие в помещении, не выработали еще необходимые пигменты и защиту от ультрафиолета.

Самое лучшее - закалять рассаду при рассеянном солнечном свете, например, в местах, затенённых деревьями и кустарниками.

Но ранней весной деревья ещё голые и таких мест, к сожалению, в огороде немного. Поэтому можно использовать полиэтиленовый пакет для того, чтобы прикрыть рассаду независимо от того, находится ли она в контейнере или уже высажена в открытый грунт.

Полиэтиленовая пленка создает парниковый эффект, сохраняет влагу, защищает от излишнего ультрафиолетового излучения, защищает от сильного ветра, весенних заморозков и дает рассаде возможность окрепнуть, привыкнуть к условиям внешней среды.

В отдельных случаях, например, для высоких саженцев, томатов, базилика или особо нежных цветов можно использовать перевернутые стеклянные банки.

Пленку и банки можно открывать периодически в пасмурную, тихую, дождливую погоду, так как ультрафиолет всё равно проникает и через облака. Когда рассада тронется в рост, можно банки убрать.

Как спасти сильно вытянувшуюся рассаду: необычный способ

"Особо важную и ценную рассаду я защищаю успешно используя мхи. Отработанные мхи из орхидейных горшков или купленный высушенный мох – идеальное средство для спасения вытянувшейся рассады. Мох защитит и хрупкие стебельки от солнечных лучей и улучшит аэрацию почвы", - рассказала флорист.

По ее словам, когда мхи разлагаются, они не являются богатым источником каких-то важных питательных веществ. Однако они мхи являются домом для громадного количества микроорганизмов и несут в себе споры различных почвенных бактерий.

Таким образом, при добавлении мхов в почву, значительно улучшается микробиота, а значит и фиксация азота, и ускоряется рост растений.

Смотрите видео - Как спасти вытянувшуюся рассаду:

Ранее Главред писал, как вырастить крепкую рассаду болгарского перца. Эксперты советуют определять срок проведения посева как можно точнее, чтобы в будущем получить богатый урожай.

Вам также может быть интересно:

Youtube-канал Classy Flowers На Youtube-канал Classy Flowers подписаны 339 тысяч человек. Автор - флорист из Канады и рассказывает о том, как делать цветочные композиции своими руками, также делится идеими для декорирования и дает советы по садоводству.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред