В чем замочить рассаду перед посадкой: копеечное средство спасет весь урожай

При выращивании рассады необходимо учитывать климатические особенности региона, рассказала заведующая кафедрой овощеводства Уманского национального университета садоводства Елена Улянич.
Она обращает внимание на то, что высадить в открытый грунт рассаду можно тогда, когда опасность заморозков уже миновала. Своими рекомендациями специалист делится в комментарии изданию "Аграрна країна".
- Как правильно выращивать рассаду
- Кассетный способ выращивания рассады
- Как пересаживать рассаду в открытый грунт
- Кто такая Елена Улянич
- В чем лучше замачивать семена
- Смотрите видео - органическим способом выращивают рассаду:
Как правильно выращивать рассаду
Вместе с тем эксперт предупреждает о том, что овощи, посеянные в открытую почву, обычно созреют более чем на два месяца позже, чем выращенные из рассады. Она напомнила, что существуют давно известные способы выращивания рассады – в ящиках, коробках, мисках, или внесение семян непосредственно в грунт теплицы.
"Такой способ называется бескассетным. И получите вы с ним "рваную" рассаду. Вспомните, как болезненно переносят "рваные" растения пересадку в открытый грунт. Они неделю, две, даже три приживаются. Болеет. Вы теряете драгоценное время, потому что задерживается созревание", - уточнила специалист.
Кассетный способ выращивания рассады
Она предупредила, что при извлечении растения из закрытого грунта, бывает трудно не повредить разветвленную корневую систему, поэтому важно засевать рассаду в специальные горшки или кассеты.
По ее словам, при кассетном способе расход семян уменьшается в шесть раз, кроме того, при пересадке в открытый грунт растения без проблем адаптируются и вегетационный период продолжается непрерывно.
Как пересаживать рассаду в открытый грунт
"При пересадке корни полностью невредимы, вместе с субстратом легко вынимается из звеньев кассеты или горшков и закладывается в открытый грунт", - рекомендует собеседник.
Улянич при этом добавила, что при пересадке рассады в открытый грунт важно ее закалить, оставляя кассеты в сутки под открытым небом. Это будет способствовать получению качественного и обильного урожая.
Кто такая Елена Улянич
Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии аграрных наук. Сфера научных интересов: изучение ботанических, морфологических и биологических особенностей и технологии выращивания зеленых и пряно-вкусовых овощных растений. Преподает ряд дисциплин: овощеводство закрытой почвы; опытное дело в закрытом грунте; история развития овощеводства, садоводства, виноградарства, сообщается на сайте Уманского национального университета садоводства.
В чем лучше замачивать семена
Известен, пожалуй, самый простой способ – это замачивание в кипяченой воде комнатной температуры. Он не требует дополнительные затрат и усилий.
Однако многие огородники используют растворы, которые дополнительно дезинфицируют посевной материал:
- раствор из марганцовокислого калия (семена замачивают в 1-процентном растворе марганцовокислого калия не более 20 минут, а потом промывают и высушивают);
- раствор из древесной золы (на литр воды нужна столовая ложка, после чего смесь настаивается сутки и в ней замачивают семена на час - промывать их не нужно, а только высушить).
Смотрите видео - органическим способом выращивают рассаду:
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