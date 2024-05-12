В чем замочить рассаду перед посадкой: копеечное средство спасет весь урожай

Как замочить семена чтобы быстро взошли - в чем замочить семена для лучшей всхожести.

https://glavred.info/sad-ogorod/v-chem-zamochit-rassadu-pered-posadkoy-10564409.html Ссылка скопирована

Чем обработать корни рассады перед посадкой / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/Alexey_Hulsov, Pixabay/andriish22

При выращивании рассады необходимо учитывать климатические особенности региона, рассказала заведующая кафедрой овощеводства Уманского национального университета садоводства Елена Улянич.

Она обращает внимание на то, что высадить в открытый грунт рассаду можно тогда, когда опасность заморозков уже миновала. Своими рекомендациями специалист делится в комментарии изданию "Аграрна країна".

Как правильно выращивать рассаду

Вместе с тем эксперт предупреждает о том, что овощи, посеянные в открытую почву, обычно созреют более чем на два месяца позже, чем выращенные из рассады. Она напомнила, что существуют давно известные способы выращивания рассады – в ящиках, коробках, мисках, или внесение семян непосредственно в грунт теплицы.

"Такой способ называется бескассетным. И получите вы с ним "рваную" рассаду. Вспомните, как болезненно переносят "рваные" растения пересадку в открытый грунт. Они неделю, две, даже три приживаются. Болеет. Вы теряете драгоценное время, потому что задерживается созревание", - уточнила специалист.

Кассетный способ выращивания рассады

Она предупредила, что при извлечении растения из закрытого грунта, бывает трудно не повредить разветвленную корневую систему, поэтому важно засевать рассаду в специальные горшки или кассеты.

По ее словам, при кассетном способе расход семян уменьшается в шесть раз, кроме того, при пересадке в открытый грунт растения без проблем адаптируются и вегетационный период продолжается непрерывно.

Как пересаживать рассаду в открытый грунт

"При пересадке корни полностью невредимы, вместе с субстратом легко вынимается из звеньев кассеты или горшков и закладывается в открытый грунт", - рекомендует собеседник.

Улянич при этом добавила, что при пересадке рассады в открытый грунт важно ее закалить, оставляя кассеты в сутки под открытым небом. Это будет способствовать получению качественного и обильного урожая.

Кто такая Елена Улянич Доктор сельскохозяйственных наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии аграрных наук. Сфера научных интересов: изучение ботанических, морфологических и биологических особенностей и технологии выращивания зеленых и пряно-вкусовых овощных растений. Преподает ряд дисциплин: овощеводство закрытой почвы; опытное дело в закрытом грунте; история развития овощеводства, садоводства, виноградарства, сообщается на сайте Уманского национального университета садоводства.

В чем лучше замачивать семена

Известен, пожалуй, самый простой способ – это замачивание в кипяченой воде комнатной температуры. Он не требует дополнительные затрат и усилий.

Однако многие огородники используют растворы, которые дополнительно дезинфицируют посевной материал:

раствор из марганцовокислого калия (семена замачивают в 1-процентном растворе марганцовокислого калия не более 20 минут, а потом промывают и высушивают);

раствор из древесной золы (на литр воды нужна столовая ложка, после чего смесь настаивается сутки и в ней замачивают семена на час - промывать их не нужно, а только высушить).

Смотрите видео - органическим способом выращивают рассаду:

/ Инфографика Главред

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред