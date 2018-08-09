США создадут космические войска до 2020 года - AP

Пентагон давно высказывал идею создания ВКС / Reuters

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что в планах страны создать к 2020 году новый, шестой род войск, которым станут военно-космические силы.

Пенс отметил, что необходимость нового рода войск назрела уже давно - необходимо обеспечить американское господство в космосе в условиях усиления конкуренции и угроз со стороны Китая и России, сообщает The Associated Press.

"Космос, который когда-то был миролюбивым и беcконкурентным, сейчас многолюдный и соревновательный" - отметил он.

Пенс пообещал, что Пентагон позднее обнародует конкретные планы по созданию американских ВКС.

Читайте такжеЭксперт рассказал, для чего Трампу и США нужны военно-космические силыПрезидент Дональд Трамп ранее призвал к "отдельной, но равной" космической силе. Министр обороны Джеймс Мэттис одобрил планы реорганизации космического подразделения вооруженных сил, однако был против запуска дорогого отдельного рода войск.

Впрочем, планы Трампа и Мэттиса, равно, как и заявление Пенса, еще ничего не значат - создание нового рода войск еще должен утвердить Конгресс США.

Напомним, США опасаются утери лидерских позиций в космосе.