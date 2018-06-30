В Пентагоне обвинили Россию и Китай в разработке космического оружия

Российская Федерация и КНР разрабатывают новое оружие, которое будет предназначаться для военных действий в космическом пространстве в ближайшем будущем.

Как сообщает Голос Америки, глава Разведывательного управления Министерства обороны США Роберт Эшли заявил о том, что опасается утери ведущей роли США в космосе, поскольку она снижается, и завтра небо может быть заполнено спутниками-роботами стран-конкурентов.

По словам Эшли, страны-конкуренты США разрабатывают технологии "по перехвату спутников с земли и из космоса". Сообщается, что такая возможность появится в ближайшем будущем.

"Россия и Китай продолжают запускать "экспериментальные" спутники, которые проводят сложные операции на орбите. Некоторые технологии мирного назначения, такие как инспекция спутников, дозаправка и ремонт – могут быть использованы против космических объектов противника", – отмечается в отчете Службы управления по разведки.

Напомним, государственный секретарь США Майк Помпео предупредил Иран о серьезных последствиях в случае разработки ядерного оружия.