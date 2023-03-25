Зеленский и Си Цзиньпин должны пойти на переговоры: ЕС на этом настаивает - Financial Times

Евросоюз хочет, чтобы Китай взаимодействовал в вопросе урегулирования войны не только с РФ, но и с Украиной.

Между Зеленским и Си Цзиньпином должны состояться переговоры / коллаж фото офис президента, сайт Кремля

ЕС хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с Си Цзиньпином. Европейские дипломаты настаивают на этом. Об этом сообщает Financial Times.

Евросоюз хочет, чтобы Китай взаимодействовал в вопросе урегулирования войны не только с РФ, но и с Украиной.

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"Мы считаем положительным то, что Китай по крайней мере участвует... Но я думаю, что мы настаиваем, и мы много настаивали на том, чтобы они делали это в обоих направлениях, с Россией, но также и с Украиной", – цитирует FT чиновника.

Визит Си Цзиньпина в Москву 20 марта

В понедельник, 20 марта, глава КНР Си Цзиньпин прибыл с визитом в Москву и встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Лидер Китая прибыл в РФ, несмотря на международный ордер на арест Путина, который был выдан Международным уголовным судом в Гааге.

Как сообщили китайские СМИ, во время переговоров стороны обсудили вопросы, связанные с агрессивной войной, которую РФ развязала против Украины. Лидер Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что "голоса за мир и разум в украинском вопросе нарастают", большинство стран выступает за деэскалацию напряженности.

После этого аналитики ISW отметили, что Путину не удалось добиться желаемого партнерства с Си Цзиньпином. 21 марта лидеры двух стран подписали совместное заявление "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества". В документе говорится о различных двусторонних намерениях и подтверждается приверженность стран к государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга. Но обязательства, взятые на себя сторонами, заметно однобокие, что указывает на то, что лидер КНР соглашается на более сдержанный вариант отношений Китая и РФ, чем, вероятно, желает Путин.

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