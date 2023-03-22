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Путину не удалось добиться желаемого партнерства с Си Цзиньпином - ISW

22 марта 2023, 06:37
Путину, вероятно, не удалось заручиться партнерством, в котором он нуждается. А Си Цзиньпин заручился "более односторонними гарантиями", чем предполагал Путин.
Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин повели переговоры 20-21 марта / Фото сайт Кремля

Президент страны-агрессора Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином вероятно не смог обеспечить более плотное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он надеялся. Об этом говорится в свежем отчете аналитиков Института изучения войны (ISW).

21 марта лидеры двух стран подписали совместное заявление "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру". В документе говорится о различных двусторонних намерениях и подтверждается приверженность стран к государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга.

Однако обязательства, взятые на себя Си и Путиным, были заметно однобокими, что указывает на то, что лидер КНР соглашается на более сдержанный вариант российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает Путин, считают аналитики ISW.

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Си Цзиньпин подтвердил приверженность Китая России в Совбезе ООН и усилил позицию КНР относительно "политического урегулирования" войны в Украине, при этом он не пошел дальше таких заявлений.

"Путин, напротив, объявил о ряде мер, свидетельствующих о сохраняющейся ориентации России на Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах, которые кажутся очень односторонними по сравнению с относительно умеренными обязательствами Си", - пишут эксперты.

Председатель КНР также не сигнализировал о намерении оказать поддержку войне РФ против Украины, кроме расплывчатых дипломатических заверений, что, вероятно, является шагом назад по сравнению с тем, что Путин надеялся добиться в ходе переговоров.

В ISW пишут, что Путину, вероятно, не удалось заручиться именно тем партнерством, в котором он нуждается. А Си Цзиньпин скорее всего, покинет Москву, заручившись "более односторонними гарантиями", чем предполагал Путин.

При этом глава Кремля заявил о том, что у РФ и Китая состоялся "весьма содержательный и откровенный обмен мнениями" о перспективах дальнейшего развития российско-китайских отношений.

"Такой риторике явно не хватает формулировки, обычно используемой в дипломатических выступлениях, чтобы показать, что обе стороны пришли к окончательным и существенным соглашениям", - отмечают в ISW.

Визит Си Цзиньпина в РФ

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта прибыл в Москву, столицу страны-оккупанта и агрессора РФ.

Как сообщают российские пропагандистские СМИ, во время встречи с главой Кремля Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом", а также выразил убеждение, что россияне поддержат своего диктатора на президентских выборах в 2024 году.

21 марта по итогам встречи Путина и Си Цзиньпина был подписан договор. Также стороны сделали заявление о войне в Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин планирует провести телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским после поездки в Москву и переговоров с диктатором Владимиром Путиным, пишет Financial Times со ссылкой на источники.

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