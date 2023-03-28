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Ночной авиаудар по Сумщине: оккупанты разрушили дома, есть пострадавшие

28 марта 2023, 10:57
Российские оккупанты ночью выпустили управляемую авиабомбу и ударили по мирному Белополью в Сумской области.
авиаудар по Белополью
Оккупанты ударили авиабомбой по Белополью / Коллаж фото Андрей Ермак, "Суспільне"

Российские оккупанты продолжают терроризировать украинцев. Враг совершил авиаудар по Белополью Сумской области. Об этом сообщает Сумская областная военная администрация.

Оккупанты выпустили одну управляемую авиабомбу. В результате удара загорелись 2 частных дома, а также хозяйственное сооружение, разрушен гараж с легковушкой, а также уличный газопровод низкого давления.

"В результате обстрела также повреждены окна спортивного зала и двухэтажного многоквартирного жилого дома", - говорится в сообщении.

видео дня

В результате удара пострадал один человек, его госпитализировали.

По данным городского головы Белополье Юрия Зарко, погибших нет.

обстрел Белополья
Оккупанты ударили авиабомбой по Белополью / скриншот

У Зеленского прокомментировали удар по Белополью

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что оккупанты пытаются применять новую тактику обстрелов.

"Враг пытается испытывать новую тактику обстрелов Украины на гражданских. Типичный терроризм государства-террориста", - написал Ермак.

  • Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта
    Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта "Суспільне", Андрей Ермак
  • Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта
    Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта "Суспільне", Андрей Ермак
  • Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта
    Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта "Суспільне", Андрей Ермак
  • Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта
    Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта "Суспільне", Андрей Ермак
  • Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта
    Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта "Суспільне", Андрей Ермак
  • Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта
    Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта "Суспільне", Андрей Ермак
  • Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта
    Авиаудар по Белополью в Сумской области 28 марта "Суспільне", Андрей Ермак

Удар по Сумской области 24 марта

Российские оккупанты 24 марта обстреляли Белополье Сумской области. Россияне применили "умную авиабомбу" УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции), которая является аналогом американской JDAM-ER. Этой бомбой можно управлять даже во время полета.

Тогда кроме авиационных бомб оккупанты применили реактивные системы залпового огня "Град" и ствольную артиллерию. В результате обстрела было разрушено административное здание, школу и жилой дом. Также повреждены общежитие, многоквартирные и частные дома. В результате ночных ударов погибли 2 человека, еще 9 - ранены.

Оккупантам помогают наносить удары по Украине некоторые гражданские. Так, например, 3 марта стало известно о задержании настоятеля храма УПЦ МП в Сумской области. Священник пытался найти места базирования командных пунктов и складов с артиллерийским вооружением ВСУ. Эту информацию он передавал российским спецслужбам, которые использовали ее для дальнейших ракетных и массированных артударов по области.

Другие новости:

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