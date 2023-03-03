В рясе предавал страну: в Сумской области поймали священника, который помогал убивать украинцев

Информацию, которую передавал священник, оккупанты использовали для ракетных ударов и артобстрелов.

СБУ задержали священника, который помогал россиянам / Коллаж фото СБУ, "Прямий"

В Сумской области СБУ задержала настоятеля храма УПЦ МП. Оказалось, что он передавал ФСБ разведданные. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Шосткинском районе священник пытался найти места базирования командных пунктов и складов с артиллерийским вооружением ВСУ. Он делал фото и снимал видео в приграничной местности. После этого передавал всю информацию российским спецслужбам.

Эту информацию оккупанты использовали для дальнейших ракетных и массированных артиллерийских ударов по региону. Местный священник-"предатель" также помогал устраивать диверсионные вылазки врага.

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"Кроме того, российский агент собирал персональные данные руководителей местных органов власти и правоохранителей. Сотрудники СБУ задержали злоумышленника на попытке передачи агрессору закрытых сведений о должностных лицах местных военных администраций", - говорится в сообщении.

Сообщается, что местного попа РФ завербовала в сентябре прошлого года. Его заметили благодаря его пропутинским взглядам. Священник отправлял россиянам текстовые сообщения и медиафайлы с привязкой к местности.

Как сообщал Главред, митрополит Тульчинский и Брацлавский УПЦ МП Ионафан (он же – Анатолий Елецких), которому СБУ вручило подозрение в госизмене, предстанет перед судом. Елецких публично оправдывал российскую вооруженную агрессию против Украины. Ионафану грозит реальный срок наказания – до восьми лет тюрьмы.

Тем временем украинский президент Владимир Зеленский приостановил гражданство 13 представителей УПЦ Московского патриархата.

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