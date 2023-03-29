Москва готовится к "эвакуации": Жданов объяснил, почему в РФ говорят о тревожном чемоданчике

Олег Жданов считает, что Кремль пытается запугать россиян возможным ударом по территории Москвы.

В Москве говорят о тревожных чемоданчиках, чтобы запугать население / Коллаж фото pixabay.com, скриншот из видео

В Москве активно публикуют инструкцию по сборке тревожного чемоданчика. Однако это не значит, что Кремль готовится к наступлению украинской армии на российскую территорию. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов.

Эксперт считает, что Путин просто хочет запугать россиян возможными ударами. Но при этом Кремль и не может наверняка знать, будут ли такие попытки ударов по территории Москвы.

"В России не знают, какое оружие передадут нам западные страны и какое решение будет принято – наносить официально удары по территории России или нет. Поэтому и появились объявления о тревожном чемоданчике. К тому же это элемент пропаганды. Гораздо легче управлять народом, который окутан страхом. Такой народ не знает, чего бояться. Поэтому они и запугивают людей. Мол, пакуйте чемоданы тревожные, потому что завтра придет злостное НАТО и постарается у вас все отнять", - говорит Олег Жданов.

видео дня

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Напомним, днем, 26 марта, в российском городе Киреевск Тульской области произошел взрыв. В результате которого были повреждены частный и многоэтажный дом. По информации российских СМИ, причиной взрыва мог быть беспилотный летательный аппарат.

Кроме того, 22 марта в Курске состоялся мощный "хлопок". Местные паблики сообщали о сильных взрывах в районе аэропорта. Российские пропагандисты распространяли информацию о том, что причин для паники якобы нет.

Другие новости: