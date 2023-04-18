РФ может готовить массированный ракетный удар по Одессе: в ВСУ назвали два вероятных дня

Российские захватчики могут планировать атаку, которую применят для "шокового воздействия".

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РФ может готовить массированный ракетный удар по Одессе/ Минобороны РФ, скрин

Страна-агрессор Россия может готовить массированный ракетный удар по Одессе. Российская оккупационная армия может атаковать город в одну из знаковых дат – 2 или 9 мая.

Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время брифинга в медиацентре Украина-Одесса. Она прокомментировала отсутствие вражеских обстрелов Одессы в последнее время и отметила, что российские захватчики могут планировать "отсроченный ракетный удар".

"Нельзя исключать, что они (российские оккупанты – ред.) готовят отсроченный ракетный удар, типа шокового воздействия... Мы помним, что для Одессы являются знаковыми датами 2 мая и 9 мая... И это даты, к которым враг может подготовиться тщательно", – отметила Гуменюк.

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Также она назвала еще одну вероятную причину, почему в последнее время враги могли не обстреливать Одессу. Такая пауза может быть вызвана мощным штормом в Черном море и нехваткой ракет в армии страны-агрессора РФ.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Угроза ракетных ударов РФ по Украине

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что целью ракетных атак России весной и летом станет транспортная инфраструктура. Он отметил, что Россия сейчас сосредотачивается на ударах в прифронтовой зоне.

Также Жданов отмечал: российские оккупанты поняли, что с помощью ракетных ударов не в состоянии "погасить" энергетическую систему Украины. Он подчеркнул, что, согласно данным открытых источников, в РФ осталось не более 450 ракет всех типов, поэтому Россия может изменить характер ударов по Украине.

В то же время полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан отмечал, что российские оккупационные войска к осени этого года могут накопить до 2,5 тысяч ракет. Поэтому осенью могут снова начаться массированные вражеские атаки. Полковник запаса подчеркнул, что россияне могут сейчас вообще перестать бить ракетами по Украине, а просто собирать их на осень.

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