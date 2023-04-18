"Еще никогда не был так близко к провалу": эксперт назвал цель визита Путина на оккупированные территории

Диктатор РФ очень боится, его "ломает" посещение оккупированных украинских территорий. Но ему пришлось это сделать из-за паники в генштабе оккупационных войск.

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Эксперт назвал цель визита Путина на оккупированные территории/ скрин, Facebook Коваленко

Российский диктатор Владимир Путин был вынужден посетить оккупированные украинские территории, чтобы показать россиянам, якобы у захватчиков "всё идет по плану". Кремлю нужно было создать красивую картинку, потому что в генштабе российских оккупационных войск уже разгорается паника.

В военном руководстве страны-агрессора РФ растет паника из-за того, что оккупанты не могут предсказать, на каком направлении украинские военные пойдут в контрнаступление. Соответственно, они не могут подготовиться к нему. Такое мнение высказал военно-политический обозреватель Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

Коваленко напомнил, что Путин всего очень сильно боится. Поэтому такой визит на оккупированные территории, о котором Кремль и российские пропагандисты сообщили утром 18 апреля, очень показателен. К тому же такая поездка уже не первая за последние время.

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"(Путин – ред.) человек до безобразия труслив. Но в последнее время совершает один демонстративный визит на оккупированные территории Украины за другим. Можно только представить, как его ломает эта ситуация. Ведь он даже из вертолета боится выходить, пока лопасти не остановятся...", – отмечает военно-политический обозреватель.

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр окончил Одесскую академию связи. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Он подчеркнул, что такой визит – это попытка убедить россиян, якобы в РФ "всё идет по плану" в Украине. Хотя на самом деле это лишь показывает, насколько Путин и его война против Украины близки к провалу.

"Красивая картинка контролируемой ситуации на фоне паники в Генштабе РОВ (российских оккупационных войск – ред.), который не может предсказать направление контрнаступления ВСУ и подготовиться к нему. Да, визит показательный. Показателен тем, что Путину лично пришлось тащиться на ВОТ (временно оккупированные территории – ред.) для того, чтобы в очередной раз убеждать потребителей информационного фаст-фуда о стабильности "сво". Собственно, Путин еще никогда не был так близок к провалу... Хотя, он из этого провала и не выбирался", – отметил Коваленко.

Чего боится Путин

Также военно-политический обозреватель напомнил, что Путин очень трусливый человек и уровень его паранойи просто зашкаливает. По мнению Коваленко, у российского диктатора нет двойников, ведь он их боялся бы.

"Если кто-то хочет сказать, что это двойник встречался с Лапиным, то в очередной раз с уверенностью повторюсь – у Путина нет двойников. А нет двойников у него, потому что Путин их боится", – высказал мнение обозреватель.

Коваленко отметил, что Путин боится не только двойников. Он напомнил, как глава Кремля в 2016 году в течение полугода не покидал Россию, потому что боялся, что США якобы могут сбить его самолет. За те полгода он посетил только Беларусь.

"В 2020-м, как все помнят, он вообще спрятался на год в бункере в Ново-Огарево, опасаясь коронавируса. Кстати, тогда официальные мероприятия все были сведены на нет, хотя могли же использовать двойников хоть каждый день, не так ли?", – подчеркнул Коваленко.

Визит Путина на оккупированные территории

Утром 18 апреля российские пропагандисты заявили, якобы диктатор РФ Владимир Путин посетил оккупированную часть Херсонщины и так называемую "ЛНР". Соответствующая информация о визите появилась также на сайте Кремля, где отмечалось, якобы Путин принял доклады офицеров-оккупантов о ситуации на херсонском и запорожском направлениях и поздравил захватчиков с Пасхой.

Но в сети засомневались, что съемки проводились на самом деле на Херсонщине и в самопровозглашенной "ЛНР", а также в том, что человек на видео – это действительно президент страны-агрессора РФ, а не один из его двойников. Свои комментарии пользователи опубликовали в Telegram-каналах.

Позже появилось видео, подтверждающее, что если Путин и посещал оккупированные территории, то делал это еще до Пасхи. На видео российский диктатор, держа в руках икону перед вручением ее оккупантам, четко говорит "Сейчас вот Пасха будет".

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк разнес Путина за визит на оккупированные территории Украины. Он подчеркнул, что российский диктатор посетил захваченные оккупантами территории, чтобы напоследок насладился преступлениями "своих". Также Подоляк отметил, что деградация авторитетности диктатора РФ Путина за год была поразительной, ведь если год назад в мире еще ждали его заявлений, то теперь он просто прекратил быть политическим субъектом.

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