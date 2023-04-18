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Египет отказал РФ в поддержке и готовит поставки боеприпасов в Украину – WP

Алексей Тесля
18 апреля 2023, 13:31 обновлено 18 апреля, 13:41
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Египет отложил московскую сделку и одобрил продажу артиллерийских снарядов Украине.
Египет
Египет будет поставлять Украине боеприпасы / Wikipedia, Генштаб ВСУ

Египет изменил свою позицию относительно войны в Украине, отказавшись от ранее имевшихся планов поддержать агрессора РФ вооружением.

Каир принял решение не поставлять РФ ракеты после переговоров с высокопоставленными чиновниками США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы американской разведки, которые ранее попали в СМИ.

Вместо этого Египет решил производить артиллерийские боеприпасы для Украины. Египет отложил московскую сделку и одобрил продажу артиллерийских снарядов калибра 152 мм и 155 мм Соединенным Штатам для передачи Украине.

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При этом Египет намеревался использовать свои возможности по производству оружия для Украины как "рычаг" для получения передовой американской военной продукции, говорится в документе.

Что известно о сорванном военном контракте РФ и Египта

На прошлой неделе сообщалось еще об одном документе, который разоблачает тайную схему, предложенную президентом Египта Абдель Фатахом ас-Сиси в феврале, о предоставлении России до 40 000 122-миллиметровых ракет Sakr-45, которые могут быть использованы в российских реактивных системах залпового огня. Сиси якобы поручил своим подчиненным держать проект в тайне, "чтобы избежать проблем с Западом".

Однако в начале марта Сиси отказался от планов поставок Москве. Египет, хотя и имеет давние дипломатические и военные отношения с Россией, в течение десятилетий был главным американским союзником на Ближнем Востоке и получает более 1 миллиарда долларов в год в виде военной помощи от США.

Ранее сообщалось о том, что секретные документы Пентагона, которые "слили" в Сеть, свидетельствуют о том, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале планировал произвести 40 тыс. ракет для страны-агрессора России. Он поручил чиновникам держать в тайне производство и отгрузку ракет, "чтобы избежать проблем с Западом".

Президент Египта является одним из ближайших союзников США на Ближнем Востоке и крупнейшим получателем помощи из США.

Напомним, по данным СМИ, боевики ЧВК "Вагнера", главарем которых является "повар" Путина Евгений Пригожин, пытались купить оружие у Турции. Об этом свидетельствуют секретные документы Пентагона, которые попали в Сеть.

Соединенные Штаты получили доступ к внутренним планам печально известной российской группы Вагнера. Оказалось, что "вагнеровцы" пытались закупить оружие у Турции, союзника НАТО.

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