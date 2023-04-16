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Угроза массированного удара в апреле: Жданов оценил потенциал ракетного залпа РФ

Алексей Тесля
16 апреля 2023, 18:54 обновлено 16 апреля, 18:54
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Весной и летом под удар оккупантов РФ может попадать прифронтовая зона, считает Олег Жданов.
Олег Жданов, ракета
Олег Жданов не исключил новый ракетный удар РФ по Украине / Коллаж фото Главред, Минобороны РФ

Российские оккупанты поняли, что с помощью ракетных ударов не в состоянии "погасить" энергетическую систему Украины, заявил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов.

"Согласно недавнему отчету, в результате ракетных атак России было повреждено 43% объектов энергетики Украины, особенно много высоковольтных линий, но на сегодняшний день 80% восстановлено. Более того, Украина уже собирается возобновлять поставки электроэнергии в Европу. То есть для нас ракетные атаки России по энергетическим объектам оказались не такой уж критической проблемой. Россия за все это время выпустила около 1200 ракет, было около 250 попаданий, но это не принесло ожидаемого результата", — рассказал он в интервью Главреду.

Эксперт отметил, что согласно данным открытых источников, у РФ осталось не более 450 ракет всех типов, поэтому она может изменить характер ударов по Украине.

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"Поэтому весной и летом под удар чаще может попадать прифронтовая зона. А ракет дальнего радиуса действия осталось очень и очень мало – 450 штук. Поэтому Россия уже не может особо развернуться", — не исключил он.

Вместе с тем собеседник уточнил, что новый массированный ракетный удар по Украине в марте РФ не смогла нанести из-за того, что недавно в Джанкое был "накрыт" эшелон с "Калибрами" оккупантов.

"Второй за этот год массированный ракетный удар в марте у России не получился. Я это связываю с тем, что мы накрыли эшелон с "Калибрами" в Джанкое, и ракеты просто не доехали. А российская промышленность может выпускать до 50 ракет в месяц. Соответственно, в апреле россияне могут выдать на-гора 40-50 ракет и организовать массированный ракетный удар. Но это при условии, что они обойдут санкции, найдут комплектующие и соберут эти 50 ракет", — добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетные удары РФ

Напомним, массированную ракетную атаку по Украине россияне осуществили 9 марта, она продолжалась более 6 часов.

21 марта враг нанес ракетный удар по Одесской области. Были выпущены три управляемые авиационные ракеты класса "воздух-земля" X-59 истребителями Су-35 с направления Черного моря. Две ракеты сбиты силами ПВО, одна попала в трехэтажное здание монастыря УПЦ Московского патриархата.

В ночь на 24 марта враг атаковал Украину ударными беспилотниками Shahed-136/131 и управляемыми авиационными бомбами. Запуски беспилотников осуществлялись с северо-восточного направления, они атаковали Кривой Рог и Сумскую область.

Днем в пятницу, 14 апреля, российские оккупанты нанесли ракетный удар по г. Славянск в Донецкой области, в результате повреждены 10 домов и гражданская инфраструктура. Известно о 13 погибших и 22 раненых.

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