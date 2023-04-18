В МИД ответили на бредовое предложение президента Бразилии о "мирных переговорах" с РФ

Украина стремится к завершению агрессии РФ на основе украинской "формулы мира", подчеркнул Олег Николенко.

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В МИД ответили президенту Бразилии / УНИАН, Facebook/Lula

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, комментируя заявления президента Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва о способах прекращения войны, подчеркнул, что Украина стремится к завершению агрессии РФ на основе украинской "формулы мира", и подход, при котором жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, не отвечает реальному положению вещей.

"Украина с интересом наблюдает за усилиями президента Бразилии по поиску решения для прекращения войны. В то же время не отвечает реальному положению вещей подход, при котором жертва и агрессор ставятся на одинаковые чаши весов, а страны, которые помогают Украине защититься от смертоносной агрессии, обвиняются в поощрении войны", — написал Николенко в Facebook.

В МИД подчеркнули, что "Украину не нужно ни в чем убеждать".

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"Захватническая война ведется на украинской земле и приносит невыразимые страдания и разрушения. Мы более чем кто-либо в мире стремимся к завершению российской агрессии на основе "Формулы мира", предложенной президентом Зеленским", — отметил Николенко.

Также в МИД Украины подтвердили приглашение Луису Инасиу Лулу да Силве посетить Украину, чтобы понять настоящие причины и сущность российской агрессии и ее последствия для глобальной безопасности.

Скандальные заявления президента Бразилии

Ранее да Силва предложил Украине уступить оккупированный Крымский полуостров агрессору, чтобы положить конец войне с РФ.

Также президент Бразилии призвал к созданию аналога "Большой двадцатки" для достижения мира в Украине с участием стран Латинской Америки, Китая и ОАЭ. Кроме того, он обвинил США и ЕС в "поощрении" войны.

Ранее Луис Инасиу Лула да Силва сделал скандальное заявление по поводу войны в Украине, фактически поощрив захватнические действия оккупантов РФ.

По мнению президента Бразилии, такой шаг якобы необходим для того, чтобы покончить с войной.

"Возможно, мы обсудим Крым. Но о том, что он (Путин - ред.) еще вторгся, он должен подумать. Зеленский тоже не может хотеть всего. Мир нуждается в покое... Мы должны найти решение", — добавил Луис Инасиу Лула да Силва.

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