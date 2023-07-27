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ВСУ "прожарили" оккупантов кассетными боеприпасами: позиции россиян пылали

Яна Ставская
27 июля 2023, 19:22 обновлено 27 июля, 19:35
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Захватчики попытались замаскировать позиции, но их вычислили.
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ВСУ накрыли россиян кассетными снарядами / Коллаж Главред. Фото: Скриншот, Википедия

Появилось еще одно видео успешного применения украинскими войсками кассетных боеприпасов США. В результате "прилета" позиции оккупантов охватило пламя.

Как утверждает журналист Юрий Бутусов в Telegram, бои произошли на Бердянском направлении.

Российские войска окопались в лесополосе непосредственно неподалеку боев, надеясь минимизировать последствия доразведки сил ВСУ. Впрочем, им это не удалось.

видео дня

Украинские бойцы успешно разведали местность, скорректировали огонь и устроили оккупантам "дождь" из кассетных боеприпасов. В результате сокрушительного удара позиции ВС РФ были не просто разгромлены, но и - на некоторых участках - уничтожены огнем.

ВСУ 'прожарили' оккупантов кассетными боеприпасами: позиции россиян пылали
Скриншот

Бои на Бердянском направлении - что стоит знать

По состоянию на 24 июля украинские военные получили частичный успех и продвинулись от 350 м до 1,4 км на Бердянском направлении. Тогда генерал войск "Таврия" Александр Тарнавский уточнял, что продолжаются ожесточенные бои за Старомайорское.

При этом отмечалось, что россияне оказывают ожесточенное сопротивление, чтобы не дать украинским силам прорвать свои оборонительные рубежи.

Вместе с тем, по сегодняшней информацией Bloomberg, ВСУ начали крупное наступление на юге, операция набирает обороты. NYT уточняла, что Украина проводит свой основной наступательный удар южнее Орехова Запорожской области.

Проблемами для украинских сил, с которыми защитники столкнулись еще в начале контрнаступления, остаются минные поля и укрепленные позиции россиян.

Кассетные боеприпасы в Украине - риски и преимущества

США передали Украине кассетные боеприпасы в середине июля после долгих колебаний и дискуссий в Белом доме. Решение Америки продиктовано прежде всего потребностью немедленно обеспечить украинские силы необходимым количеством артснарядов, дефицит запаса которых испытывают и США, и Европа.

С 20 июля начали появляться первые подтверждения боевого применения этого оружия против оккупантов, в частности - на Бахмутском направлении.

Во многих странах мира кластерные снаряды под запретом, поскольку во время применения они "хаотично" накрывают большую площадь и представляют высокую опасность для гражданских. Однако Украина уже согласилась, что будет бить кассетными боеприпасами только на оккупированных территориях и только по российским войскам. В то же время военные настаивают, что кассетные бомбы помогут ВСУ пробить оборону РФ во время контрнаступления.

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