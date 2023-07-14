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Кассетные бомбы помогут ВСУ пробить оборону РФ: Пентагон раскрыл детали поставок

Алексей Тесля
14 июля 2023, 11:34 обновлено 14 июля, 11:38
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Поставки кассетных боеприпасов поддержат контрнаступление ВСУ - в Пентагоне сделали заявление.
Симс
Дуглас Симс рассказал о поставках кассетных боеприпасов / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/Douglas A Sims, Wikipedia

Украина уже получила кассетные боеприпасы, выделенные Вашингтоном, сообщил руководитель оперативного управления Объединенного комитета начальников штабов США генерал-лейтенант Дуглас Симс.

"К настоящему моменту кассетные боеприпасы действительно поставлены в Украину", — приводит Associated Press слова Симса.

При этом он не уточнил, применяли их уже украинские военные или нет.

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Отмечается, что кассетные боеприпасы — бомбы, которые взрываются в воздухе и выпускают множество более мелких бомб — рассматриваются США как способ получить критически необходимые Киеву боеприпасы, чтобы помочь поддержать контрнаступление и прорваться через линию фронта России.

Как известно, ранее замглавы Пентагона Колин Каль сообщил, что власти США приняли решение выделить очередной пакет военной помощи Украине на фоне продолжения полномасштабной военной агрессии России. В этот пакет среди прочего входят кассетные боеприпасы.

Кассетный боеприпас - что известно

Кассетные боеприпасы состоят из десятков меньших бомб. Они разлетаются во время детонации.

Один кассетный боеприпас выбрасывает бомбы, которые могут покрыть в пять раз большую территорию, чем обычные боеприпасы. Кассетные боеприпасы считаются запрещенными, ведь неразорвавшиеся бомбы могут представлять опасность для гражданских в течение многих лет после окончания боевых действий.

В 2010 году была принята конвенция о запрете кассетных боеприпасов, 123 государства запретили их использование, производство и накопление. Однако США, Украина и Россия не подписали документ.

Кассетные боеприпасы для ВСУ

Кассетные боеприпасы изменят правила игры. Министр обороны Алексей Резников ранее рассказал о мощном оружии для ВСУ.

Отвечая на критику некоторых стран по этому поводу, он подчеркнул, что передача Украине кассетных боеприпасов изменит правила игры на поле боя в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Ранее Джо Байден откровенно высказался о кассетных бомбах для ВСУ. Байден заявил, что кассетные боеприпасы призваны обеспечить успех украинского контрнаступления.

Вместе с тем глава Белого дома подчеркнул, что решение передать Украине кассетные боеприпасы далось ему очень трудно, но украинцам они нужны.

Ранее сообщалось о том, что Киев настаивал на использовании кассетных боеприпасов, но Вашингтон сопротивлялся из-за его способности причинять неизбирательный вред гражданскому населению.

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Пентагон война России и Украины кассетные боеприпасы
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