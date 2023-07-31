"Путин – трус, не полководец": эксперт объяснил бегство главы РФ в бунт Пригожина

Повторение в стране-агрессоре России бунта по аналогии с мятежом главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина неминуемо, считает политический эксперт Тарас Загородний.

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России грозит новый бунт, Пригожин показал всем пример - Загородний / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Глава Кремля Владимир Путин, в отличие от президента Украины Владимира Зеленского, который не уехал из Киева при нападении войск агрессора России, убежал из Москвы, потому что он "гэбист" и не мог действовать иначе. В РФ могут появиться генералы, способные поднять свои армии против Кремля, и бунт Пригожина рано или поздно повторится. Об этом заявил политический и экономический эксперт Тарас Загородний.

Во время чата на Главреде он рассказал о том, что Зеленский во время полномасштабного военного вторжения в Украину продемонстрировал лидерские качества, и это позволило удержать управление государством.

"Присутствие лидера в критической ситуации очень важно. Зеленский продемонстрировал лидерские качества, оставшись после 24 февраля в Киеве. И это позволило сохранить централизованность управления и показало, что лидер на месте, а, соответственно, нужно бороться дальше. Это очень важный психологический фактор. Это позволило президенту реализовывать свой авторитет, чтобы руководить в том числе войсками", - отметил эксперт.

По его словам, Путин, в отличие от Зеленского, смелостью не отличается, поскольку является выходцем из спецслужб, где своя специфика.

"А Путин – трус, не полководец. Он обычный "гэбист", которого учили не вести войска за собой, а действовать исподтишка, спецоперациями, драпануть, когда нужно, "разводить" других. Так он себя и ведет", - считает Загородний.

Также он добавил, что ситуация является положительной для Украины, особенно в контексте демарша генерала Попова. В перспективе российский генералитет может подняться против Москвы.

"Это хорошо для Украины. Вот в Сети уже выступил против российского Генштаба и некий генерал Попов. А это уже серьезнее. Задумайтесь, что будет, если появятся генералы, настроенные против Путина, которые за собой поведут, например, Кантемировскую дивизию, находящуюся под Москвой?" – сказал политолог.

Также он добавил, что новый бунт в России – лишь вопрос времени.

"Рейд Пригожина был интересен тем, что он показал всем схему: если сейчас пойти на Москву, то точно останешься в выигрыше – либо от тебя начнут откупаться, и ты заработаешь пару миллиардов долларов, либо ты получишь всю власть, деньги и влияние. Поэтому я уверен, что повторение пригожинского рейда просто неминуемо, вопрос лишь в сроках", - подчеркнул Тарас Загородний.

Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

В Кремле опасаются переворота в России

России грозит военный переворот, полагает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. С точки зрения чиновника, лидером бунта может стать генерал 58-армии Попов. Ранее он командовал оккупационными войсками РФ на Запорожском направлении. Отстранен от командования по причине критики в адрес главы Минобороны оккупантов Шойгу и руководителя Генштаба Герасимова.

Пригожин заявил о позоре оккупантов России в одном из первых своих заявлений из Беларуси, куда он и часть боевиков ЧВК Вагнер вынуждены были уехать после неудавшегося похода на Москву. По словам Пригожина, он и его бандформирования будут находиться в Беларуси и подождут, пока появится возможность "проявить себя на полную".

Кремль стал прятать Путина, рассказали журналисты российского оппозиционного издания The Moscow Times. Со ссылкой на свои источники, они сообщили, что Москва, опасаясь переворота, скрывает детали поездок кремлевского директора по территории России. Федеральная служба безопасности взяла под свой контроль всех, кто мог бы организовать новый бунт.

Смотрите видео, в котором Загородний сделал прогноз о новом мятеже в России:

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