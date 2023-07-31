Эксперт объяснил, решится ли Путин объявить всеобщую мобилизацию и какие есть угрозы

Кривенко рассказал, что может быть с обществом России, если Путин решит объявить всеобщую мобилизацию.

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Кривенко рассказал, решит ли Путин объявить всеобщую мобилизацию / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны РФ, Скриншот: Youtube

В интервью Главреду российский правозащитник, член правления Международного общества "Мемориал" Сергей Кривенко рассказал, что может быть, если Путин решит объявить всеобщую мобилизацию и как будут реагировать россияне.

"Тоже трудно сказать за все общество. Общество в России очень разное, сейчас оно расслоилось на несколько крупных блоков. Одни люди затаились и просто переживают эту ситуацию, несогласные подавлены репрессиями и не могут проявить свою позицию. В поддержку Путина выступают такие безумные патриоты, которых тоже немногочисленное число. Когда арестовали Гиркина, в его поддержку пришли единицы, и никаких особых возмущений это не вызвало", - отметил эксперт.

Кривенко отметил, что за общество очень трудно говорить, хотя определенные процессы идут.

"Большая мобилизация, как во время Второй мировой войны невозможна, потому что РФ не хватает офицеров, обмундирования, машин, и этого быстро не сделать. Даже в течение нескольких лет. Советский Союз готовился к войне с 1929 года, по крайней мере, и насобирал огромное количество оружия. И главное - была промышленность, которая даже после переноса за Урал стала производить вооружение. Сейчас такого нет, и поэтому мобилизация в любом случае ограничена не миллионами, а сотнями тысяч или миллион максимум. А это 3-5 процентов от общего количества мужчин. Это общество может и переварить, если каждого там пятого-десятого вытянуть, а может и не переварить. Поскольку могут начаться какие-то процессы, при которых люди начнут задавать серьезные вопросы", - пояснил правозащитник.

Сергей Кривенко привел пример из истории, что никто не ожидал, что в феврале 1916 года монархия падет, потому что настолько все устойчивым казалось. Даже по многочисленным мемуарам, никто не мог предсказать, что через две недели не будет царя.

"Сейчас тоже трудно предсказать, какие процессы могут возникнуть. Вдруг начнутся очередные марши или бунты солдат. И люди сейчас начинают осознавать и просыпаться - во многом и бунт Пригожина, и угроза мобилизации, и принятие жестких законов, конечно, будит людей, но как долго продлится эта спячка и просыпание трудно сказать", - добавил эксперт.

Кто такой Сергей Кривенко Сергей Владимирович Кривенко-российский правозащитник. Автор ряда статей и материалов из альтернативной гражданской службы. С 2002 года-член правления Международного историко-просветительского, правозащитного и благотворительного общества "Мемориал" (запрещен в России с 2014 года, организация объявлена "иноагентом"). С 2006 года-координатор, а затем руководитель общественной правозащитной инициативы "Гражданин и армия". С 2011 года-член Московской Хельсинской группы.

Смотрите видео интервью Сергея Кривенко Главреду:

Мобилизация в РФ

Напомним, что разведка Германии сообщила, что Путин может мобилизовать еще 1 млн человек. Осенью прошлого года агрессор Россия мобилизовала около 300 тысяч человек, часть из них уже направлена на войну против Украины, сказал Бруно Каль.

Путин "собрался" долго воевать с Украиной и предстанет перед сложным выбором. Служба внешней разведки Украины уже сообщала, что оборонные предприятия РФ принимают на работу людей с судимостью и бывших наркоманов, отметили в ISW.

Россия к марту бросит в бой резервы в 150-200 тысяч войск. Оккупанты России активизировались в Запорожской области и опасаются контрнаступления ВСУ на свои позиции в регионе, сказал генерал-лейтенант Игорь Романенко.

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