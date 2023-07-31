ВСУ продвинулись в Запорожской области, есть успех на 2 направлениях - Минобороны

Вооруженные силы Украины продвигаются на Мелитопольском и Бердянском направлениях Запорожской области. Войска достигли успехов в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Работино на Запорожье и укрепляются на отвоеванных у российских оккупантов рубежах. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр.
В своем Telegram-канале она рассказала о том, что украинским военным за неделю удалось освободить 12, 6 кв. км территорий. Есть успехи на Бердянском направлении – в районе населенных пунктов Малая Токмачка и Работино.
"На юге Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях. На направлении Малая Токмачка, Работино Запорожской области достигли успеха, закрепляются на достигнутых рубежах", - отметила Маляр.
Также Анна Маляр подчеркнула, что в ходе контрнаступления ВСУ на Мелитопольском и Бердянском направлении освободили 204,7 кв. км.
Контрнаступление ВСУ
ВСУ освободили село Старомайорское Донецкой области, о чем рассказал президент Владимир Зеленский 27 июля. Боевую операцию по деоккупации населенного пункта на Донетчине провели бойцы 35-й бригады, а также батальон территориальной обороны Арей.
Журналисты The Times написали, что ВСУ выходят на важнейшие высоты. Силы обороны нарушили логистику российских оккупантов и ослабили их оборону. Теперь они могут продвинуться в направлении Донецка, в сторону Мариуполя или к Токмаку с перспективой выхода на Мелитополь и изоляции оккупантов в Крыму.
Как сообщили в Express со ссылкой на свои источники, ВСУ в Британии готовятся к освобождению Крыма к Рождеству. 2000 элитных бойцов пройдут подготовку, чтобы принять участие в штурмовых действиях с целью деоккупации полуострова.
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