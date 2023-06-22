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ВСУ наступают в Донецкой и Запорожской областях, есть частичный успех – Генштаб

Андрей Ганчук
22 июня 2023, 10:39 обновлено 22 июня, 11:17
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Армия Украины работает артиллерией по позициям оккупантов России и проводит меры контрбатарейной борьбы, сказал представитель Генштаба Андрей Ковалев.
ВСУ, войска РФ
Украина на юге и востоке проводит наступательные и оборонительные операции, есть успехи - Генштаб / Коллаж: Главред, фото: 53 ОМБр, Минобороны РФ

Силы обороны Украины наступают на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях Запорожской и Донецкой областей. Оккупационные войска агрессора России в ответ атакуют на нескольких направлениях. Особенно тяжелые бои идут в районе Дибровы и Григорьевки на Донетчине. Об этом заявил представитель Генерального штаба Андрей Ковалев.

На пресс-конференции в Military Media Center он рассказал о том, что ВСУ проводят наступательные операции на Мелитопольском, Бердянском и Лиманском направлениях.

В свою очередь, российские оккупанты атакуют на нескольких направлениях. Особенно тяжелые боевые действия идут в районе Дибровы и Григорьевки Донецкой области. ВСУ сдерживают вражеские наступательные действия.

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По словам представителя Генштаба, на направлении Ровнополь-Старомайорское украинские военные добились частичного успеха и закрепляются на рубежах.

"(ВСУ, - ред.) наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - отметил Ковалев.

Кто такой Андрей Ковалев

Андрей Ковалев – украинский политолог, историк и журналист. Кандидат политических наук. Офицер Вооруженных сил Украины, пресс-офицер 112-й бригады Территориальной обороны ВСУ, спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Ковалев известен своими выступлениями и комментариями на радио и ТВ как политический аналитик, эксперт по историческим, религиозным вопросам, а также коммуникации.

На Лиманском направлении армия Украины провела наступательные действия в направлении Белогоровки и Дибровы. Там также удалось достичь частичных успехов и закрепиться на рубежах.

Сдерживается наступление российских вражеских сил на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Мариинском направлениях.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах северо-западнее Дибровы, возле Серебрянского лесничества и севернее Григорьевки Донецкой области", - подчеркнул Андрей Ковалев.

Контрнаступление ВСУ

Президент Владимир Зеленский заявил, что армия Украины уничтожает российские войска на южном и восточном фронтах. По его словам, на юге ВСУ продвигаются, а на востоке проводят оборонительные военные операции.

В американском Институте изучения войны считают, что ВСУ работают над тем, чтобы определить направление основного удара по российским оккупантам. Военные операции, которые проводятся сейчас, направлены над созданием нужных условий для масштабного наступления.

Журналисты CNN написали, что успех контрнаступления армии Украины зависит от того, смогут ли украинские войска удивить оккупантов на стратегическом уровне. Вероятно, именно поэтому наступательные действия идут в замедленном темпе.

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