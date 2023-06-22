"У Киева осталось много карт, чтобы разыграть": в CNN назвали рецепт успеха ВСУ

Киеву необходимо закрепить смену линии фронта, причем сделать это важно как можно быстрее.

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Западные СМИ назвали рецепт успеха контрнаступления ВСУ / фото: 72 ОМБр им. Черных Запорожцев

Успех контрнаступления ВСУ зависит от того, смогут ли Силы обороны удивить и перехитрить оккупантов — не в ожесточенном ближнем бою, а на более широком стратегическом уровне. Вероятно, именно поэтому происходит медленное, а иногда и постепенное начало этой первой фазы открытых операций, пишет CNN.

В последнее время Украина предпринимала попытки подорвать боеспособность российской армии. Это подтверждают взрывы в тылу противника – на складах горючего, в штаб-квартирах и на железнодорожных путях.

"Киеву необходимо закрепить смену линии фронта, чтобы подтвердить огромные инвестиции в свои силы, сделанные НАТО", — отмечают журналисты.

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И сделать это, по словам военных аналитиков, нужно как можно быстрее. По их прогнозам, на поставки ВСУ боеприпасов и техники могут оказать серьезное влияние на выборы в Европе и США, которые состоятся в следующие два года.

Журналисты напоминают слова президента Владимира Зеленского в интервью BBC.

"Некоторые хотят какой-нибудь голливудский фильм, но на самом деле так не бывает", — сказал он.

Тем не менее повод для оптимизма у Киева есть.

"Прошлым летом тишина и тупик в конце концов обернулись российским коллапсом вокруг Харькова. Уход из Херсона также показал, что Москва тогда еще была способна понимать реалии и реагировать на них. Высшее руководство Путина извлечет уроки из прошлогодних поражений, и он, вероятно, будет очень эмоционально относиться к судьбе Крыма", - пишет издание.

"Но, как мир убедился, у российских вооруженных сил есть масса проблем, а потери ужасны, и любое крутое тактическое обучение не будет сопровождаться аналогичным улучшением в обучении и снаряжении. У России есть один вариант: терпеть и надеяться, что эта зима укрепит ее нынешнюю оккупацию. У Украины впереди много вариантов и значительный избыток ресурсов, чтобы использовать возможности, даже когда часы сейчас громко тикают", - резюмировали журналисты.

"Бавовна" на оккупированных территориях

В ночь на 22 июня были нанесены удары по Чонгарским мостам, которые соединяют Херсонскую область и Крым. Движение по ним остановлено.

Как пишут росСМИ, несколько мостов на границе Крыма и Херсонской области повреждены в результате обстрела. Представители оккупационных "властей" заявляют, что для атаки использовались ракеты Storm Shadow.

В ночь на 22 июня в районе оккупированного Бердянска произошел мощный взрыв. Он был такой силы, что его слышали за 50 км. По данным местных жителей, на воздух взлетела база отдыха "Троянда", где жили российские оккупанты.

В ночь на 21 июня во временно оккупированном Крыму было неспокойно. В Феодосии прогремел взрыв на железной дороге. Партизаны взорвали железнодорожное полотно возле оккупированной Феодосии.

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