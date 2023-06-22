Армия Украины успешно создает условия для главного удара по войскам РФ – ISW

Нынешние военные операции ВСУ на фронте вряд ли являются основным ударом по оккупантам страны-агрессора России, считают американские аналитики.

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ВСУ изматывают оккупантов РФ для нанесения мощного удара - ISW / Коллаж: Главред, фото: ОПБр имени гетмана Богдана Хмельницкого, Минобороны РФ

В Киеве дали понять, что контрнаступление сил обороны Украины будет серией плановых и постепенных наступательных действий, а военные операции, которые проводятся сейчас, не направлены на нанесение основного удара, условия для которого лишь создаются. ВСУ, вероятно, пока работают над истощением оккупантов для создания нужных условий. Об этом заявили в Институте изучения войны.

В отчете ISW говорится о том, что в Украине дали понять, что контрнаступление ВСУ будет предусматривать серию постепенных и планомерных действий, а текущие операции – это еще не основной удар по оккупантам страны-агрессора России.

В этом контексте указали на заявление замминистра обороны Анны Маляр, которая сказала, что успехи украинских войск на поле боя не нужно определять исключительно "километрами или количеством освобожденных населенных пунктов".

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По мнению аналитиков, текущие действия ВСУ могут быть направлены на реализацию разных целей. Возможно проведение различных наступательных операций по всей линии фронта для истощения оккупантов и создания оптимальных условий для нанесения главного удара.

В Институте подчеркнули, что оперативное планирование Украины, скорее всего, направлено на смягчение условий контрнаступления.

Контрнаступление ВСУ

В американском Институте изучения войны ранее поделились оценкой, согласно которой армия Украины продвинулась минимум на трех участках фронта и достигла успехов. Оккупанты РФ, вероятно, перебросили свои войска с позиций на левобережье Херсонской области на Запорожское и Бахмутское направления.

Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что ВСУ наступают на южном фронте, идут тяжелые бои. Российские оккупационные войска, в свою очередь, ведут наступательные операции на Купянском и Лиманском направлениях.

В Пентагоне полагают, что Украину ждут тяжелые боевые операции. Войскам нужно будет время, чтобы освободить свои территории. При этом в Минобороны США прогнозируют успех ВСУ.

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