В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта: начался большой пожар

В оккупированном городе над местом взрыва поднимается столб дыма.

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В Бердянске прогремел мощный взрыв в районе порта/ коллаж: Главред, фото: Telegram Андрющенко

Во временно оккупированном городе Бердянск Запорожской области днем в субботу, 12 августа, прогремел мощный взрыв и поднимается столб дыма.

Об этом сообщил советник главы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram. Он отметил, что, вероятнее всего, взрыв был в районе порта.

"Бердянск. Взрыв и прекрасное цветение хлопка. Судя по всему в районе порта", – говорится в сообщении.

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Также о пожаре в Бердянске сообщил легитимный мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

"В Бердянске что-то случилось. Местные сообщают о большом пожаре со стороны микрорайона Колония", – отметил Федоров в Telegram.

Взрывы на оккупированных территориях

Ранее сообщалось, что 1 августа произошли мощные взрывы в Севастополе – ВСУ взорвали арсенал Черноморского флота РФ. После "прилета" над местом взрыва поднялся густой столб дыма в виде высокого "гриба".

Также 4 августа в Крыму гремели мощные взрывы - Феодосию атаковали дроны. Был слышен гул, похожий на звуки дронов. На некоторых улицах исчез свет и интернет. По городу мчались машины скорой помощи и пожарные. Изначально сообщалось, что "прилеты" были по нефтебазе, однако информация не подтвердилась.

Напомним, 12 августа Крымский мост был весь в дыму и были слышны взрывы. Мост полностью затянуло густым черным дымом. Были слышны взрывы, сообщалось о работе ПВО российских оккупантов.

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