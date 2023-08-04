В Крыму гремели мощные взрывы: Феодосию атаковали дроны

Сначала сообщалось, что "прилеты" были по нефтебазе, однако информация не подтвердилась.

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Взрывы в Феодосии прогремели ночью 4 августа / Фото: Крымский ветер

В ночь на 4 августа во временно оккупированной Феодосии (Крым) прогремели взрывы. Был слышен гул, похожий на звуки дронов. На некоторых улицах пропал свет и интернет. По городу мчались машины скорой помощи и пожарные.

Как пишет Telegram-канал Крымский ветер, феодосийцы насчитали от 5 до 7 взрывов.

Сначала сообщалось, что "прилеты" были по нефтебазе, однако информация не подтвердилась.

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Кроме того, по данным канала в 01:30 были взрывы в районе Армянска, а в Джанкое с 03:00 более получаса гудела сирена в военном городке.

Смотрите видео - В оккупированной Феодосии ночью гремели взрывы:

В Крыму прогремели взрывы / скриншот

Тем временем в Минобороны РФ подтвердили ночную "бавовну" в Крыму. Там сообщили об" уничтожении десяти БПЛА".

"Еще три беспилотника противника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.

Взрывы в Новороссийске

Рано утром в пятницу, 4 августа, в Краснодарском крае РФ прогремели взрывы и звуки стрельбы. Район гавани в Новороссийске атаковали неизвестные морские дроны.

Взрывы на воде и стрельба раздавались в районе Мысхако. Также сообщается, что с катера велся огонь по надводному беспилотнику.

В Минобороны РФ обвинили в атаке ВСУ. В ведомстве заявили, что военно-морская база Новороссийск ночью была атакована двумя морскими безэкипажными катерами. В ведомстве Шойгу сообщают, что "аппараты были обнаружены и уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей, охраняющих внешний рейд военно-морской базы".

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