В ОП жестко оценили пиратство РФ в Черном море и предупредили об ответке

Обстрел международного сухогруза "Сукра Окан" в Черном море, который следовал в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.
Как написал он в Twitter, это требует установления причастных лиц и признания этого факта международным сообществом как преступления.
"Сегодняшний целенаправленный обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств", - подчеркнул представитель ОП.
Он отметил, что "этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества".
По его словам, Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска открыли предупредительный огонь по гражданскому морскому судну под флагом Палау, который двигался в сторону украинского Измаила.
Однако позднее появилась информация о том, что российские оккупанты, вероятнее всего, солгали про применение огня по сухогрузу "Сукра Окан", который двигался в сторону Измаила под флагом Палау. Как утверждают аналитики InformNapalm, в качестве доказательства лживости Москвы они получили подлинную запись разговора моряков "Сукра Окан" с экипажем корабля ЧФ РФ "Василий Быков".
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