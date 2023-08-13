В ОП жестко оценили пиратство РФ в Черном море и предупредили об ответке

Украина установливает причастных лиц к факту атаки РФ в Черном море, подчеркнул Михаил Подоляк.

https://glavred.info/ukraine/v-op-zhestko-ocenili-piratstvo-rf-v-chernom-more-i-predupredili-ob-otvetke-10493038.html Ссылка скопирована

Михаил Подоляк прокомментировал атаку РФ в Черном море / Коллаж: Главред, Фото: marinetraffic.com, скриншот

Обстрел международного сухогруза "Сукра Окан" в Черном море, который следовал в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Как написал он в Twitter, это требует установления причастных лиц и признания этого факта международным сообществом как преступления.

"Сегодняшний целенаправленный обстрел и принудительный осмотр Россией международного гражданского сухогруза "Сукра Окан", направлявшегося в украинский порт Измаил, является безусловным нарушением международного морского права, актом пиратства и преступлением против гражданских судов третьей страны в акватории других государств", - подчеркнул представитель ОП.

видео дня

Он отметил, что "этот прецедент с попыткой введения "каперского права" требует четкой юридической фиксации, установления всех лиц и признания факта совершения преступления со стороны международного сообщества".

По его словам, Украина сделает все необходимые выводы и выберет оптимальный ответ.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска открыли предупредительный огонь по гражданскому морскому судну под флагом Палау, который двигался в сторону украинского Измаила.

Однако позднее появилась информация о том, что российские оккупанты, вероятнее всего, солгали про применение огня по сухогрузу "Сукра Окан", который двигался в сторону Измаила под флагом Палау. Как утверждают аналитики InformNapalm, в качестве доказательства лживости Москвы они получили подлинную запись разговора моряков "Сукра Окан" с экипажем корабля ЧФ РФ "Василий Быков".

Читайте еще: