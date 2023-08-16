ВМСУ – о провокациях РФ в Черном море: ответим Москве, "господства" не будет

Украина выясняет обстоятельства провокации агрессора России в отношении турецкого сухогруза Сухру Окан, сказал спикер ВМСУ Дмитрий Плетенчук.

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Войска РФ возомнили себя "жандармами" Черного моря, но их господства там не будет - ВМСУ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Агрессор Россия считает себя, дескать, "жандармом" в Черном море, но господствовать там она не будет. Украина выясняет обстоятельства российской провокации в отношении сухогруза из Турции Сукру Окан и вместе с западными партнерами будет реагировать на инциденты. Москва не имеет права проводить такие действия. Об этом заявил спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом он рассказал о том, что Киев выясняет детали провокации России против турецкого сухогруза Сукру Окан, которые следовал в порт Измаила 13 августа. Версии, распространяемой Минобороны оккупантов, верить нельзя.

Представитель ВМСУ отметил, что Украина и страны-партнеры уже сделали ответные заявления. Мир должен сделать выводы. Инцидент произошел вне морской экономической зоны украинского государства, однако ситуация влияет на экспорт Украины, и Киев будет реагировать.

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"Поэтому определенная реакция будет и дальше. И это очередной акт со стороны россиян, которым они пытаются доказать свое призрачное "господство" в акватории Черного моря. Однако ВМС Украины продолжают делать свое дело. Поэтому этого "господства" не будет", - сказал Плетенчук.

Также он добавил, что Россия действует в нарушение Конвенции ООН по морскому праву – ее никто не уполномочивал на проведение каких-дибо "операций" в Черном море.

"Они себя решили назначить какими-то "жандармами Черного моря". Но знаете, что жандарм беспристрастен, а здесь исключительно зона интересов РФ. И они таким образом пытаются продвигать свои геополитические интересы на все черноморское пространство", - подчеркнул Дмитрий Плетенчук.

Провокации России в Черном море

В Минобороны Украины 26 июля сообщили, что агрессор Россия готовит корабли и авиацию для блокады районов Черного моря. Кроме того, как рассказали в военном ведомстве, захватчики изучают возможность уничтожения гражданских суден, которые могут отправляться к украинские порты и по обратному маршруту.

Государственная пограничная служба Украины 28 июля опубликовала видео, где зафиксировано, как Россия угрожает суднам у портов Украины.

"Какой у вас груз? Я предупреждаю вас о запрете передвижения к портам Украины. Также перевозка любых грузов в Украину считается российской стороной как потенциальная транспортировка военного груза", - пригрозили оккупанты.

13 августа военный корабль РФ открыл огонь по сухогрузу из Сукра Окан, который следовал в порт Измаил. Оккупанты поднимали вертолет, чтобы спустить на судно так называемую "группу досмотра".

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