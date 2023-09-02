УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Вызревает неприятная ситуация": боец ВСУ рассказал о боях на южном фронте

Алина Дембицкая
2 сентября 2023, 18:40 обновлено 2 сентября, 18:40
147
Украинские защитники начали хорошо продвигаться в сторону Вербового и города Пологи, подчеркнул Иван Тимочко.
'Вызревает неприятная ситуация': боец ВСУ рассказал о боях на южном фронте
Боец ВСУ рассказал о боях на южном фронте / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

На южном фронте россияне вынуждены снова привлекать войска, которые выводятся для восстановления. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Эспрессо".

"Военная доктрина требует замены или восстановления подразделения, если 30% личного состава потеряла боеспособность. А россияне пытаются выводить свои подразделения, когда уже потеряли более 50% личного состава. Ушедшие на восстановление российские солдаты каким-то странным образом вчера оказались в плену на южном направлении в районе Работино. Это свидетельствует о том, что вызревает неприятная ситуация для россиян. Войска, которые россияне выводят для восстановления, они снова вынуждены привлекать", - подчеркнул Тимочко.

В то же время боец ВСУ отметил, что украинские защитники начали хорошо продвигаться в сторону Вербового и города Пологи.

видео дня

"Пологи – это одна из узловых станций. Враг использует Пологи, как логистический хаб, обеспечивающий южное направление. Удар по такому направлению отрежет их поставки на Мелитопольском и Токмакском направлениях. Важно, что россияне не смогли организовать и выстраивать оборону в направлении Урожайного", - подчеркнул Тимочко.

Ситуация на фронте

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы ВСУ вошли в село Работино (Запорожская область) и сейчас организовывают эвакуацию мирных жителей. При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино и окрестности из артиллерии.

Также Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины достигли определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области. Защитники закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

Кроме того, украинские военные подняли национальный флаг на левом берегу Херсонской области. Место, где был установлен флаг, находится в "серой зоне". Соответствующие видеоролики появились в Сети днем во вторник, 29 августа. На видео зафиксировано, как двое военных ВСУ закрепляют флаг Украины на одном из зданий на левобережье Днепра.

Недавно глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ. По его словам, украинские военные продвигаются вперед и делают все, чтобы как можно быстрее освободить все оккупированные территории. Несмотря на то, что многие говорят о замедлении в контрнаступлении, ВСУ двигаются вперед.

Вас может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине война России и Украины
Реклама

Главное за день

Врывается серьезная непогода: многие регионы будут под грозовыми дождями

Врывается серьезная непогода: многие регионы будут под грозовыми дождями

19:00 Синоптик
Дальность боя 160-180 км: в ВСУ рассказали, как ракеты AMRAAM помогут в сражениях

Дальность боя 160-180 км: в ВСУ рассказали, как ракеты AMRAAM помогут в сражениях

17:09 Украина
Будут сильные ливни с грозами, но не везде: Украину накрыло первое бабье лето

Будут сильные ливни с грозами, но не везде: Украину накрыло первое бабье лето

14:55 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

19:00

Врывается серьезная непогода: многие регионы будут под грозовыми дождями

18:40

"Вызревает неприятная ситуация": боец ВСУ рассказал о боях на южном фронте

17:54

Как правильно сказать мужчине, что он лучший: подборка красивых комплиментов

17:16

"Приближаемся": Буданов прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ

17:09

Дальность боя 160-180 км: в ВСУ рассказали, как ракеты AMRAAM помогут в сражениях

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

16:47

Головоломка, которая ошеломит гениев: надо за 21 секунду найти гриль для барбекю

16:36

Что ни в коем случае нельзя делать, чтобы не остаться одной: бабушкины советы

16:32

В России добавилось иностранных агентов за поддержку Украины

16:10

Что нельзя делать 4 сентября, чтобы не притянуть проблемы и бедность: приметы

Реклама
16:03

"Дело начиналось с семейного бизнеса": Бывшая Потапа рассказала о том, как разорвала с ним отношения

15:52

Врачи увидели "черную массу" на МРТ: в семье у Рианны случилась трагедия

15:12

В Грузии фанатке запретили развернуть украинский флаг на концерте Imagine Dragons: группа молчит

14:55

Будут сильные ливни с грозами, но не везде: Украину накрыло первое бабье лето

14:54

Рада уволит Резникова и назначит нескольких министров: СМИ выяснили детали

14:12

Пригожин возвращался в РФ вынужденно, чтобы решить вопросы с МО Шойгу – Bloomberg

14:07

"Будем двигаться, как ракеты": в ВСУ рассказали, что будет после прорыва укреплений врага - NYT

14:07

Скрытая опасность в автомобиле, которая может сильно навредить вашему питомцу

13:42

Головоломка для самых зорких: нужно найти 24 среди моря перевернутых чисел за 5 секунд

12:56

Путинистка Королева опозорилась в Кремле в безвкусном наряде Барби от сына Киркорова

12:48

"Отключать свет будут по максимуму": эксперт рассказал о последствиях ударов РФ зимой

Реклама
12:24

Буданов вынес вердикт "переговорам" с Россией: ее цель – убийства

12:14

Собчак вызверилась на российского актера, который "сорвал" гастроли Ленкома

12:13

Незаменимый элемент организма: польза магния, о которой вы не знали

12:05

Выплаты для пенсионеров от ООН: кто в Украине имеет право и на какую сумму

11:56

В Кривом Роге прогремели взрывы: что известно

11:55

Ему было 40 лет: в России скончался молодой актер

11:44

Это не всем известно: Буданов рассказал о своих женахВидео

10:56

"Единственный пахан": Подоляк объяснил, зачем Путин приехал в регион, где погиб ПригожинВидео

10:51

Войска РФ пытаются остановить ВСУ, но рискуют провалиться – разведка Британии

10:05

Гороскоп на завтра 3 сентября 2023: Тельцам - много удачи, Дев завалит деньгами

10:00

Бойцы ВСУ на Киевском направлении из ПЗРК Stinger сбили крылатую ракету РФ

09:58

ВСУ атакуют оккупантов в районе Вербового: в WSJ объяснили замысел Генштаба

09:37

Проверки справок уклонистов и врачей: для чего был этот анонс "2-3 недели"?мнение

09:03

Зеленский в сентябре поедет с визитом в США - The Guardian

08:48

Россия устроила облавы на мигрантов, чтобы забрать их в войска – ISW

08:18

Военные цели в России за 1 500 км уже не проблема для Украины − Данилов

07:47

В РФ пожаловались, что Украина снова пыталась атаковать Крымский мост

06:22

Аннигиляция российской стратегической авиациимнение

05:30

Что сделать, чтобы в доме не было мышей: самые простые, но эффективные способы

03:30

РФ не добьется апокалипсиса ударами по энергообъектам по одной причине – Закревский

Реклама
02:20

Будет блестеть как новая: как отмыть плитку от въевшейся грязи

01:30

Как убрать царапины на телефоне: копеечное средство творит настоящие чудеса

00:27

Украина получит от США снаряды с обедненным ураном - Reuters

01 сентября, пятница
23:40

Как быстро выйти замуж: 5 примет до появления жениха

23:29

Зима в Украине будет сложной из-за "безумия" Путина - Данилов

22:59

Только гении поймут, что не так с этой головоломкой: нужно дать ответ за 5 секунд

22:41

Зеленский отправится с визитом в США: западные СМИ назвали сроки и повестку

22:34

Американский рэппер разбил голову женщине на своем концерте

22:22

В Германии мужчина напал на детей из Украины: 10-летнего мальчика сбросил с моста

22:09

У оккупантов нет шансов: РФ не победит Украину военным путем - Данилов

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять