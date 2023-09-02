'Вызревает неприятная ситуация': боец ВСУ рассказал о боях на южном фронте

Украинские защитники начали хорошо продвигаться в сторону Вербового и города Пологи, подчеркнул Иван Тимочко.

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Боец ВСУ рассказал о боях на южном фронте / Коллаж: Главред, фото: 93-я ОМБр Холодный Яр, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

На южном фронте россияне вынуждены снова привлекать войска, которые выводятся для восстановления. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Эспрессо".

"Военная доктрина требует замены или восстановления подразделения, если 30% личного состава потеряла боеспособность. А россияне пытаются выводить свои подразделения, когда уже потеряли более 50% личного состава. Ушедшие на восстановление российские солдаты каким-то странным образом вчера оказались в плену на южном направлении в районе Работино. Это свидетельствует о том, что вызревает неприятная ситуация для россиян. Войска, которые россияне выводят для восстановления, они снова вынуждены привлекать", - подчеркнул Тимочко.

В то же время боец ВСУ отметил, что украинские защитники начали хорошо продвигаться в сторону Вербового и города Пологи.

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"Пологи – это одна из узловых станций. Враг использует Пологи, как логистический хаб, обеспечивающий южное направление. Удар по такому направлению отрежет их поставки на Мелитопольском и Токмакском направлениях. Важно, что россияне не смогли организовать и выстраивать оборону в направлении Урожайного", - подчеркнул Тимочко.

Ситуация на фронте

Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы ВСУ вошли в село Работино (Запорожская область) и сейчас организовывают эвакуацию мирных жителей. При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино и окрестности из артиллерии.

Также Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины достигли определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области. Защитники закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.

Кроме того, украинские военные подняли национальный флаг на левом берегу Херсонской области. Место, где был установлен флаг, находится в "серой зоне". Соответствующие видеоролики появились в Сети днем во вторник, 29 августа. На видео зафиксировано, как двое военных ВСУ закрепляют флаг Украины на одном из зданий на левобережье Днепра.

Недавно глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ. По его словам, украинские военные продвигаются вперед и делают все, чтобы как можно быстрее освободить все оккупированные территории. Несмотря на то, что многие говорят о замедлении в контрнаступлении, ВСУ двигаются вперед.

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