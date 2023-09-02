'Вызревает неприятная ситуация': боец ВСУ рассказал о боях на южном фронте

На южном фронте россияне вынуждены снова привлекать войска, которые выводятся для восстановления. Об этом рассказал военнослужащий ВСУ, председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в эфире "Эспрессо".
"Военная доктрина требует замены или восстановления подразделения, если 30% личного состава потеряла боеспособность. А россияне пытаются выводить свои подразделения, когда уже потеряли более 50% личного состава. Ушедшие на восстановление российские солдаты каким-то странным образом вчера оказались в плену на южном направлении в районе Работино. Это свидетельствует о том, что вызревает неприятная ситуация для россиян. Войска, которые россияне выводят для восстановления, они снова вынуждены привлекать", - подчеркнул Тимочко.
В то же время боец ВСУ отметил, что украинские защитники начали хорошо продвигаться в сторону Вербового и города Пологи.
"Пологи – это одна из узловых станций. Враг использует Пологи, как логистический хаб, обеспечивающий южное направление. Удар по такому направлению отрежет их поставки на Мелитопольском и Токмакском направлениях. Важно, что россияне не смогли организовать и выстраивать оборону в направлении Урожайного", - подчеркнул Тимочко.
Ситуация на фронте
Недавно заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что бойцы ВСУ вошли в село Работино (Запорожская область) и сейчас организовывают эвакуацию мирных жителей. При этом в ответ оккупанты непрерывно обстреливают Работино и окрестности из артиллерии.
Также Маляр сообщала, что Вооруженные силы Украины достигли определенных успехов в Урожайном, на участках южнее и на юго-востоке Старомайорского Донецкой области. Защитники закрепляются на освобожденных рубежах. Наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях продолжаются.
Кроме того, украинские военные подняли национальный флаг на левом берегу Херсонской области. Место, где был установлен флаг, находится в "серой зоне". Соответствующие видеоролики появились в Сети днем во вторник, 29 августа. На видео зафиксировано, как двое военных ВСУ закрепляют флаг Украины на одном из зданий на левобережье Днепра.
Недавно глава ГУР Кирилл Буданов прокомментировал слухи о контрнаступлении ВСУ. По его словам, украинские военные продвигаются вперед и делают все, чтобы как можно быстрее освободить все оккупированные территории. Несмотря на то, что многие говорят о замедлении в контрнаступлении, ВСУ двигаются вперед.
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