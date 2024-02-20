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Десятки штурмовиков РФ уничтожены: раскрыты детали крупных потерь врага на юге

Алексей Тесля
20 февраля 2024, 10:43
Российские оккупанты не оставляют попыток штурмовать позиции ВСУ, рассказала Наталья Гуменюк.
Украинские военные, Наталья Гуменюк
Стали известны результаты тяжелых боев на юге / 28 ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода, скрин

Ситуация на южном направлении достаточно напряженная, но полностью контролируемая украинскими защитниками, сообщила руководитель координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк.

За сутки российские оккупанты 5 раз безуспешно штурмовали позиции ВСУ, понеся потери, рассказала она в эфире телеканала Еспресо.

"На юге ситуация остается достаточно напряженной. Поскольку россияне не оставляют попыток штурмовать наши позиции, но без успеха для них. Они не имеют никаких успехов в каждом своем штурме", - говорит представитель Сил обороны юга.

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По ее данным, враг предпринял 16 штурмов. Однако из-за сильного тумана они не смогли привлечь свои воздушные силы, даже беспилотные.

Она также уточнила, что за сутки ВСУ ликвидировали более 70 российских захватчиков. Враг совершил 5 штурмов.

"Результата опять-таки нет, а потери у врага достаточно мощные. Более 70 оккупантов были уничтожены. Также есть у них потери тяжелой артиллерии, минометных расчетов и даже лодка", - добавила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк

Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Ситуация на фронте

Ранее сообщалось о том, что на юге у россиян крупные потери, названы направления. На нескольких направлениях украинские защитники продолжают сдерживать врага.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ отражают наступление РФ на юге. Российские оккупанты в ходе наступательных действий на Запорожском направлении применяют привычную для них тактику малых групп, сказал Александр Тарнавский.

Как сообщалось ранее, бойцы ВСУ сорвали еще одно наступление РФ на Запорожском направлении. Силы обороны уничтожили военную технику и солдат российских оккупантов.

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война в Украине ВСУ Наталья Гуменюк
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