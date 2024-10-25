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Оккупанты расстреляли бойцов НГУ под Селидово, это говорит о масштабной проблеме ВСУ - Forbes

Анна Ярославская
25 октября 2024, 09:32
1928
Украинцы могут предпринять яростную контратаку, чтобы отомстить за преступление, "однако вряд ли это значительно повлияет на ход битвы за Покровск".
Селидово, ВСУ
Если армия РФ хочет окружить Покровск, ей придется захватить Селидово / Коллаж: Главред, фото: 199 учебный центр Десантно-штурмовых войск ВС Украины, deepstatemap

Вы узнаете:

  • О чем говорит расстрел оккупантами бойцов НГУ возле Селидово
  • Сможет ли армия РФ захватить Покровск

Российская оккупационная армия расстреляла четырех бойцов Национальной гвардии возле Селидово в Донецкой области. И этот инцидент отражает большую проблему Украины.

Как пишет Forbes, 6 октября российские военные захватили позицию, которую удерживала бригада "Кара-Даг" украинской Национальной гвардии. Они взяли гвардейцев, допросили их и убили, нарушив Женевские конвенции.

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Украинцы могут предпринять яростную контратаку, чтобы отомстить российским захватчикам за преступление, "однако вряд ли это значительно повлияет на ход битвы за Покровск".

Отмечается, что Национальная гвардия принадлежит Министерству внутренних дел Украины, а не армии, и обычно занимается задачами внутренней безопасности. Тот факт, что МВД пришлось отправлять свои силы для участия в боевых действиях, говорит о масштабах проблем с кадрами у Министерства обороны.

Украинское министерство обороны изо всех сил пытается мобилизовать более 20 тысяч новых солдат в месяц. Ситуация была настолько тяжелой в конце этого лета, что у командиров в Киеве не было иного выбора, кроме как отправить большую часть из семи наступательных бригад национальной гвардии, включая бригаду "Кара-Даг", на фронт.

В то же время Кремль не считается с потерями и набирает по 30 тысяч новых солдат в месяц, а тысячи северокорейских солдат начали развертывание в Курске, освобождая российские силы в этой области для передислокации на другие направление, потенциально включая ось Селидово-Покровск.

Журналисты пишут, что если армия РФ собирается окружить Покровск вместо того, чтобы напрямую его атаковать, им придется захватить Селидово.

Центральная группировка российских войск "вероятно, захватит Селидово в ближайшие дни, но захват города не означает захвата Покровска", прогнозирует Центр оборонных стратегий.

Аналитики Центра считают, что ВСУ смогут удержать Покровск, "и дальнейшее истощение оперативной группировки центра в этом районе замедлит их продвижение, нанося ущерб перспективам российского наступления в Донецкой области в ближайшие недели".

Другие украинские наблюдатели настроены менее оптимистично.

"В настоящее время Украина проигрывает войну. и тенденция будет негативной, если не будут приняты радикальные меры", - предупредил Татаригами, основатель аналитической группы Frontelligence Insight.

Что такое Женевские конвенции

Женевские конвенции — четыре международных договора и три дополнительных протокола, устанавливающие международно-правовые стандарты гуманного обращения во время войны.

Под Женевской конвенцией как термином в единственном числе обычно понимают соглашения 1949 года, заключённые после Второй мировой войны (1939—1945), которые уточнили условия двух договоров 1929 года и добавили две новые конвенции, пишет Википедия.

Что регулируют Женевские конвенции:

  • вопросы прав военнопленных из числа гражданских лиц и военнослужащих;
  • обеспечивают защиту раненых, больных и гражданских лиц в зоне боевых действий и вокруг неё;
  • определяют права некомбатантов и меры защиты, им предоставляемые.

Соглашения 1949 года ратифицированы полностью или с оговорками 196 странами.

Ситуация на фронте - последние новости

Военный аналитик, сооснователь гражданской инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев считает, что у России остается огромный ресурс для ведения наступательных операций. Оценки американских аналитиков Института изучения войны, согласно которым возможности россиян исчерпываются, не соответствуют действительности. Враг будет наступать и в дальнейшем, чтобы выполнить ключевой план Путина: полная оккупация Донецкой и Луганской областей.

Сценарий с дедлайнами от Кремля повторяется. Захватчики попытаются оккупировать Курахово, Торецк, Часов Яр до окончания текущего года. Об этом рассказал Виталий Кононученко, журналист, OSINT-аналитик.

Российские оккупанты сейчас вряд ли способны форсировать Оскол. Пока у них в планах – вцепиться в левобережье, захватить Кругляковку, закрепиться, и расширить плацдарм до Купянска-Узлового. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

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