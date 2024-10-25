Враг нацелился сразу на три города Донетчины: эксперт озвучил план оккупантов

На Востоке российские военные пытаются успеть захватить как можно больше территорий до холодов.

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Оккупанты планируют захватить три города / Коллаж: Главред, фото deepstatemap, Оперативное командование "Запад"

Сценарий с дедлайнами от Кремля повторяется. Захватчики попытаются оккупировать Курахово, Торецк, Часов Яр до окончания текущего года. Об этом рассказал Виталий Кононученко, журналист, OSINT-аналитик, военный обозреватель в эфире "Громадського радіо".

По мнению аналитика, российские войска на Донбассе постоянно меняют свои захватнические цели.

"То оккупанты движутся к Покровску, то - в сторону Курахово, то пытаются продавить Мирноград", - отмечает Кононученко.

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Он также объясняет, что враг пытается вести наступательные действия там, где видят пробелы в украинской обороне.

"Так было с городом Украинск, который достаточно быстро оккупировали россияне, потому что, к сожалению, там оборона была слабее. Затем они попытались наступать на Мирноград, но здесь для них почти ничего не удалось достичь. И сейчас оккупанты снова нашли точку, где украинская оборона была слабее - так они продавили южный фланг Селидово. А после этого частично продвинулись на северном фланге возле города. По состоянию на сегодня можем уже говорить о том, что к сожалению, городские кварталы Селидово частично оккупированы Россией", - рассказывает обозреватель.

В то же время, по словам аналитика, россияне хотят до холодов закрепиться и захватить Курахово, Торецк, Часов Яр.

Часов Яр / Инфографика: Главред

Кто такой Виталий Кононученко Виталий Кононученко - журналист, OSINT-аналитик, военный обозреватель. Специализируется на анализе спутниковых снимков и потерь военной техники. Магистр НаУКМА по специальности "Журналистика"

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Напомним, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко сообщал, что оккупанты попытаются захватить Покровск в Донецкой области до Нового года. По словам эксперта, на Покровском направлении враг пытается развивать фланговые операции и атаковать с флангов.

Бывший глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Украины Николай Маломуж рассказывал, что цели оккупационных войск остаются неизменными. Армия РФ будет пытаться выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до окончания этого года.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов, ссылаясь на российские данные информировал, российское руководство намерено завершить войну в Украине до конца 2025 - начала 2026 года. Для России это критический срок, чтобы достичь победы, поскольку с середины 2025 года страна столкнется с серьезными экономическими проблемами и потребностью в мобилизации.

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