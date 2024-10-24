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Войска РФ наступают на Купянщине: в ВСУ раскрыли планы оккупантов

Андрей Ганчук
24 октября 2024, 23:07
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В настоящий момент главная цель врага – вгрызться в левобережье Оскола, чтобы получить возможность для нового продвижения, сказал Юрий Федоренко.
карта, войска РФ
Врагу важно вгрызться на левобережье Оскола - боец ВСУ / Коллаж: Главред, фото: DeepState, Минобороны РФ

Российские оккупанты сейчас вряд ли способны форсировать Оскол. Пока у них в планах – вцепиться в левобережье, захватить Кругляковку, закрепиться, и расширить плацдарм до Купянска-Узлового. Об этом заявил командир батальона ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

В интервью НВ он рассказал о том, что пока рано говорить о возможности форсирования врагом реки Оскол.

"Об этом говорить на текущий момент преждевременно. Конечно, такое желание у противника есть, но как оно реализуется? Для того чтобы перейти на другую сторону реки Оскол, правобережный Купянск, противнику нужно форсировать реку. Но должен вам сказать, что 2022 года мы ее форсировали, отбивая Купянщину у врага, это была очень, очень и очень сложная задача. В то время еще не были развиты такие технологии как FPV-дроны, другие средства беспилотных систем, которые сейчас активно обнаруживают врага и наносят ему огневое поражение", - сказал Федоренко.

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По его словам, чтобы переход через реку стал возможным, оккупантам нужно получить достаточный плацдарм для реализации такой "задачи" и подтянуть военную технику.

"На текущий момент врагу важно вгрызться на левобережье, то есть в полной мере оккупировать населенный пункт Кругляковка, закрепиться и расширять плацдарм, в частности до Купянска-Узлового. И после поэтапной оккупации левобережной Купянщины можем говорить, что у противника будет достаточный плацдарм возможностью подтянуть огневые средства для проведения артподготовки левого берега и затем приведение в соответствие своих войск для определения задачи форсировать реку, выйти на правый берег. На текущий момент об этом говорить преждевременно", - подчеркнул Юрий Федоренко.

Ситуация на Купянском направлении – новости по теме:

Обстановка в Купянском районе существенно обострилась: войска РФ ведут активные штурмы и уже подходили к Купянску на расстояние 4 км. Власти проводят эвакуацию гражданских лиц из Купянскм и населенных пунктов возле левого берега Оскола.

Россияне попытаются выйти к Осколу и ближе к Купянску, предположил исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло. Враг попытается вернуть под свой оккупационный контроль территории, которые Силы обороны освободили во время осеннего контрнаступления 2022 года.

Войска РФ, вероятно, рассекли группировку ВСУ на Купянском направлении на два плацдарма, считает народный депутат Харьковского горсовета Богдан Ткачук. По его словам, враг делает накаты с попытками закрепиться на левом берегу Оскола.

Купянск Инфографика
Купянск - главная цель врага / Инфографика: Главред

Кто такой Юрий Федоренко?

Юрий Федоренко - украинский политик, правозащитник, общественный деятель и военный. Депутат Киевского городского совета с 1 декабря 2020 года. Секретарь постоянной комиссии Киевского городского совета по архитектуре, градопланированию и земельным отношениям.С первого дня полномасштабного российского вторжения в Украину воевал в составе 112 бригады 128 батальона Терробороны в должности командира 4 роты.

9 февраля 2023 года Федоренко возглавил одну из первых в Украине рот ударных авиационных комплексов (РУБпАК "Ахиллес") в составе 92-й ОМБр имени кошевого атамана Ивана Сирко. 31 января 2024 года рота масштабировалась в батальон (БУБпАК "Ахиллес"), пишет Википедия.

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ВСУ войска России война России и Украины Купянское направление река Оскол
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