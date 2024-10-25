Войска РФ будут выполнять главный план Путина: названа цель наступления врага

Оценки Института изучения войны, согласно которым оккупанты вышли на пик наступления и ограничены в ресурсах, неправдивы, считает Дмитрий Снегирев.

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Главная цель войны Путина - оккупация Донбасса, - эксперт / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Ключевые тезисы Снегирева:

У армии РФ огромные человеческие ресурсы

Оценки Института изучения войны неправдивы

Цель "СВО" - оккупация всего Донбасса

У России остается огромный ресурс для ведения наступательных операций. Оценки американских аналитиков Института изучения войны, согласно которым возможности россиян исчерпываются, не соответствуют действительности. Враг будет наступать и в дальнейшем, чтобы выполнить ключевой план Путина: полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил военный аналитик, сооснователь гражданской инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

В интервью Главреду он рассказал о том, что россияне в месяц призывают на войну около 35 тысяч человек и покрывают потери на фронте.

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"Так называемый Институт изучения войны утверждает, что уже чуть ли не пик российского наступления, а враг ограничен в своей способности пополнять личный состав и у него проблемы с материально-техническими ресурсами. Но все это не соответствует действительности. К сожалению, у россиян есть возможность пополнять свой личный состав на уровне 35 тысяч человек в месяц. В сутки они теряют на поле боя 1000-1200 своих солдат, но фактически компенсируют свои потери", - отметил Снегирев.

По его словам, у вражеских сил фактически безграничный ресурс в солдатах. Россияне обладают серьезными возможностями для набора новых оккупантов.

"У противника, условно говоря, безграничный человеческий ресурс. Только за первое полугодие этого года количество контрактников выросло на 160 тысяч человек. Единовременная выплата за заключение контракта и отправку на войну выросла до показателя в 400 тысяч рублей. Есть так называемый контингент К - заключенные, монополия на вербовку которых теперь принадлежит государству. Причем их, по данным ФСИН, только в колониях насчитывается до 400 тысяч человек. Теперь в России могут подписывать контракты с Минобороны даже в зале суда. Продолжается и тотальная мобилизация на оккупированных территориях. Также в РФ большое количество трудовых мигрантов: по данным ФСБ, их насчитывается до 12 миллионов человек (за последнее полугодие мигрантов там стало больше еще на 1,5 миллиона). В целом, Россия имеет большие ресурсы. Поэтому заявления о том, что на войне на стороне России могут появиться еще и военные КНДР, меня очень удивляют", - объяснил эксперт.

Главная цель России в Украине

Также аналитик акцентировал внимание на том, что российские оккупанты будут выполнять главную задачу в войне, которую поставил Путин – захват всех районов Донецкой и Луганской областей.

"Первоочередной целью российских войск остается реализация политико-информационной составляющей так называемой СВО. Речь идет о выходе на административные границы как минимум Луганской и Донецкой областей. И они будут пытаться реализовать этот план, чтобы выполнить указ Путина от 30 сентября 2022 года о включении четырех частично оккупированных областей Украины в состав РФ. Невыполнение указа - личный информационный, политический и военный проигрыш Путина. Поэтому все усилия будут сосредоточены на полной оккупации Донбасса. А "демилитаризация" - это риторика для внешней публики", - подчеркнул Дмитрий Снегирев.

Война России против Украины – новости по теме:

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Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело". Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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