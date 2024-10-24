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Где продолжаются адские бои: в ВСУ назвали критические направления фронта

Марина Фурман
24 октября 2024, 21:07обновлено 24 октября, 21:54
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По словам Максима Жорина, именно на украинском солдате держится абсолютно все.
Жорин, ВГУ
Враг пытается наступать по всей линии фронта / Коллаж: Главред, фото УНИАН, 4 отдельная танковая бригада

Ситуация на фронте остается тяжелой и напряженной, а участков, где продолжаются тяжелые бои много. Об этом пишет заместитель командира Третьей штурмовой бригады Максим Жорин.

По его словам, сейчас тяжелая ситуация на всех направлениях фронта.

"Раньше мы могли говорить о более спокойных направлениях, куда, например, перебрасывали подразделения в качестве отдыха. Сейчас же оккупанты пытаются наступать по всем направлениям, всюду сложно. На некоторых - Покровск, Торецк, Купянск - критично.", - написал Жорин.

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Он предостерег от надежд, что российские войска остановятся на каком-то городе. По его словам, оккупанты дальше будут развивать продвижение, пока силы и средства будут позволять. А украинская армия, ценой больших усилий и на характере, будет сдерживать врага.

"На фоне этого всего самое главное для всей страны осознать, насколько сейчас трудно украинскому бойцу и насколько все общество должно поддерживать войско. Все, что происходит сегодня - коррупционные скандалы, уставшие от войны посетители концертов и ресторанов - демотивирует солдата. А именно на украинском солдате держится абсолютно все", - подчеркнул защитник.

Кто такой Максим Жорин

Заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), майор ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании Киевского добровольческого отряда ТрО "Азов - Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов - Киев", а затем - отдельного полка специального назначения ВСУ, который позже перешел в ряды ССО.

Ситуация на фронте - последние новости:

Аналитики американского Института изучения войны сообщали, что ВСУ и армия страны-агрессора России продолжают осуществлять свои операции как и на украинском фронте, так и в рамках Курской операции на территории РФ. По их данным, украинские военные и вражеские силы недавно продвинулись на Курщине в районе главного украинского плацдарма. В частности, согласно геолокационным кадрам от 22 октября, ВСУ прошли на юго-восток от Коренево до южного Зеленого Пути.

Накануне аналитик BILD сообщил, что российские оккупанты продвинулись вперед на Покровском направлении и смогли войти в город Селидово Донецкой области.

Военный аналитик, соучредитель гражданской инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев рассказывал, что ситуация на фронтах войны России против Украины остается сложной. Оккупанты, пользуясь преимуществом в личном составе и военной технике, продолжают систематически атаковать позиции Вооруженных сил.

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