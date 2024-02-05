Китай поставил оружие в Беларусь: Снегирев рассказал, чем это грозит Украине

Главред расскажет, как поставки военного груза из Китая в Беларусь могут отразиться на ситуации в Украине во время войны с Россией.

https://glavred.info/ukraine/kitay-postavil-oruzhie-v-belarus-snegirev-rasskazal-chem-eto-grozit-ukraine-10539287.html Ссылка скопирована

Китай поставил оружие в Беларусь / коллаж: Главред, фото: росСМИ, public domain pictures

Китай стал заниматься поставками вооружения в Беларусь. Подобные "перевозки" так или иначе нагнетают обстановку и вызывают массу вопросов. Однако могут ли они повлиять на то, что происходит в Украине в интервью Главреду рассказал сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

По слова Снегирева в подобных ситуациях не стоит видеть "зраду", поскольку поставка военно-технического груза со стороны КНДР в Беларусь для Украины наоборот может быть довольно положительной. Он утверждает, что таким образом Пекин рассматривает Минск как приоритетного партнера в экономическом и военно-политическом контексте дальнейшего продвижения в Европу и, соответственно, своими поставками сигнализирует об этом России.

"И это - четкий сигнал, что без официального Пекина никакие решения по внешнеполитическому курсу Минска приняты не будут", - добавляет эксперт.

видео дня

В пример и как доказательство этого факта Снегирев приводит ядерную риторику Путина вокруг Беларуси, которая оказалась блефом и значительно снизилась вслед за заявлением Си Цзиньпина.

К тому же, важно помнить, что у Беларуси с Китаем есть совместное производство РСЗО, дальность поражения которого составляет более 400 км. Вполне возможно, что поставки военного груза состоят как раз из компонентос для этих систем.

"К тому же, на вооружении вооруженных сил республики Беларуси есть бронемашины китайского производства, так называемый Дракон. Потому эти грузы характерны для постоянного сотрудничества с Китаем - для нужд вооруженных сил Республики Беларусь привезли очередной груз, который совершенно не свидетельствует о том, что Беларусь готовится к военному вторжению в Украину. Тем более, что Конституцией Беларуси запрещено ведение военных действий за пределами страны. Понятно, что Лукашенко - диктатор, но он будет пытаться как можно дальше пройти "между капельками", то есть балансировать между Западом и Россией и вряд ли решится на непосредственное участие во вторжении в Украину", - добавляет эксперт.

Действия Китая

Напомним, украинские чиновники сообщили, что Китай предупредил Украину о негативных последствиях для двусторонних отношений из-за внесения китайских компаний в перечень международных спонсоров войны.

Также, Китай отклонил возможность встречи премьер-министра Ли Цяна и президента Украины Владимира Зеленского в Швейцарии. Правительство Китая не заинтересовано в прекращении войны в Украине. Об этом сообщило издание Politico.

Однако, Китай может быть способен к военным действиям тогда, когда у него завершится модернизация вооруженных сил, ориентировочно в 2027 году. Однако, большинство экспертов считает, что Китай не успеет к этому декларируемому сроку. Прежде всего потому, что ему перекрывают воздух в доступе к высоким технологиям. Об этом в интервью Главреду рассказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.