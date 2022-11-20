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"Собрал 2000 классов": новость о смерти оккупанта стала хитом в России

20 ноября 2022, 11:29

Россияне "залайкали" новость о смерти своего соотечественника.

Ликвидированный оккупант
Новость о смерти оккупанта стала хитом в России / соцсети

Российский оккупант стал известным после участия в войне против Украины, но только посмертно.

Новость о смерти Николая Защитникова стала "хитом" в российских соцсетях - она собрала 2000 классов (лайков - ред.).

"Погибший в спецоперации обчанин собрал 2000 классов. Николай Затинщиков был добровольцем. Память и уважение Николаю, сочувствие родственникам под публикацией Обь Онлайн в соцсети "Одноклассники" выразили не только обчане. Популярность поста вышла за пределы Сибири. Ежедневно неравнодушные россияне добавляют новые комментарии из Таганрога, Самары, Орла, Ульяновска и других городов", - говорится в сообщении.

Новость о смерти оккупанта
Новость о смерти оккупанта / соцсети

Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.

Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Россия
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