Писал стихи о любви и тоске: ВСУ ликвидировали российского оккупанта-поэта

Карьера поэта, вероятно, оккупанта не привлекала, ведь он пошел добровольцем на фронт.
Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта родом из Якутии Василия Рожина. У себя на родине он прославился как поэт, писавший стихи о любви и тоске. Однако карьера поэта, вероятно, его не привлекала, ведь он ушел добровольцем на фронт.
Как сообщают российские пропагандистские СМИ, поэт-оккупант был родом из Верхоянска (Верхоянский улус Якутии).
"Вася был открытием весеннего республиканского совещания молодых писателей, его стихи были рекомендованы к изданию отдельной книгой", - сказали в сообществе якутских литераторов.
Отмечается, что Рожину было 32 года, он был добровольцем. Это была его вторая поездка на фронт.
Напомним, ранее украинские защитники ликвидировали 27-летнего сержанта российской оккупационной армии Артема Столбова. До попадания на войну в Украину житель Пермского края практически на всех фотографиях в соцсетях "светился" вечно пьяным. Захватчик воевал против Украины как минимум несколько месяцев и даже успел получить "награду" за убийства украинцев.
Также сообщалось, что Вооруженные силы Украины ликвидировали российского оккупанта Сергея Франка. Захватчик воевал против Украины с июня. "Грузом 200" стал на территории "ЛНР". Российские пропагандисты пишут, что Франко рвался на фронт с первых дней российского вторжения в Украину, но был включен в список с четвертого раза. Похоронили оккупанта 31 октября.
Кроме того, на войне в Украине был ликвидирован мобилизованный из Свердловской области 27-летний Александр Сизиков. Перед отправкой на фронт оккупант заявлял, что его "дело верное".
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