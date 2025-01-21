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Задержание трех экс-командиров ВСУ: Лакийчук предупредил о серьезных изменениях

Юлия Закрепа
21 января 2025, 14:45
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В Украине для войска необходима система военного судопроизводства, а также механизм для расследования военных преступлений.
Задержание трех экс-командиров ВСУ: Лакийчук предупредил о серьезных изменениях
СБУ и ГБР задержали трех экс-командиров ВСУ / коллаж: Главред, фото: Силы территориальной обороны ВСУ, УНИАН

Ключевые тезисы Лакийчука:

  • Для армии необходима система военного судопроизводства
  • Дела о военных поражениях, ошибках и военных преступлениях часто не имеют необходимой квалификации

Руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук отметил, что для решения системных проблем в управлении войсками нужен радикальный подход и политическая воля, которой сейчас не хватает.

"Очевидно, что это прецедент, который может повлечь следующие события, определенное изменение в оценке действий военных на поле боя. Но надо понимать на 100%, что этот прецедент не приведет к тому, что государство, в конце концов ГБР или СБУ, или другие спецслужбы сообщат украинскому обществу, как так произошло и кто виноват в том, что враг прошел от Чонгара до Херсона за одни сутки. Или как так случилось, что россияне оказались под Киевом уже на второй день войны? К сожалению, для этого нужны политические решения", - подчеркнул Лакийчук в эфире телеканала "Еспресо".

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По словам Лакийчука, эксперты регулярно отмечают, что для армии необходима система военного судопроизводства, а также механизм для расследования военных преступлений. К сожалению, правительство Украины и органы власти не хотят слышать эти призывы.

"А когда расследуются дела о военных поражениях, военных ошибках, военных преступлениях, специалисты по уголовному судопроизводству часто не имеют необходимой квалификации. А дальше дело доходит до судов", - отметил Лакийчук.

Он также добавил, что сейчас есть системные проблемы в управлении войсками. Эти проблемы накапливались в течение длительного времени, и без радикального подхода ничего не получится.

"Но, если мы не можем реформировать систему управления войсками, то значит или нет политической воли, или эта воля не может быть реализована, даже если она есть", - резюмировал Лакийчук.

Скандалы в ВСУ - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что СБУ задержало двух генералов ВСУ, которые провалили оборону на Харьковщине в 2024 году. Подозреваемым в провале обороны на Харьковщине грозит до 10 лет заключения, им объявлено подозрение по двум статьям уголовного кодекса, отметили в СБУ.

Также известно, что задержан командир 155-й бригады ВСУ из-за массового дезертирства. Правоохранители проверяют информацию о наличии в бригаде коррупционных схем при отборе военнослужащих для прохождения обучения за рубежом.

В Минобороны заявили, что военных хотят не наказывать за первое дезертирство. Если законопроект будет принят, такие военнослужащие будут освобождены от уголовной ответственности. А после возвращения в часть им будут восстановлены все выплаты и обеспечение.

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