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"Устроил бенефис": Зеленский высмеял "браваду" Путина и раскрыл цели РФ в войне

Алексей Тесля
21 июня 2025, 17:05
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Украина будет добиваться ощутимых международных санкций против России, подчеркнул президент.
'Устроил бенефис': Зеленский высмеял 'браваду' Путина и раскрыл цели РФ в войне
Владимир Зеленский ответил Владимиру Путину / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное:

  • Украина приняла ряд важных решений в ответ на недавние высказывания Путина
  • Путин заявил о стремлении уничтожить украинскую государственность

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина приняла ряд важных решений в ответ на недавние высказывания Владимира Путина, в которых тот вновь подтвердил намерения захватить всю территорию Украины.

Среди шагов, которые будут предприняты — усиление санкционного давления, инвестиции в развитие дронов и кадровые перестановки в дипломатии и госинститутах, подчеркнул он в своём видеообращении.

видео дня

"Что это — бравада или безумие — неважно. Если человек, способный на убийство, прямо заявляет о намерении убивать — мы должны воспринимать это всерьёз. И будем реагировать вместе с нашими партнёрами. Надеюсь, со всеми," — подчеркнул глава государства.

Усиление санкционного давления

Украина будет добиваться ощутимых международных санкций против России, в том числе за счёт работы с крупными мировыми компаниями, особенно в энергетике и военной промышленности, которые всё ещё имеют связи с РФ. Внутри страны также активизируется борьба с бизнесом и деятельностью, поддерживающей оккупантов.

"Каждый, кто помогает врагу или ведёт дела на захваченных территориях, должен почувствовать ответственность за свои действия," — заявил Зеленский.

санкции
/ Инфографика: Главред

Увеличение производства дронов и кадровые решения

Речь идёт как об ударных беспилотниках, так и о средствах для защиты от российских атак.

Планируется обновление в украинском дипломатическом корпусе и в системе госуправления для усиления как международной работы, так и внутренней устойчивости страны. Зеленский сообщил, что через месяц будут подведены первые итоги в ходе специального совещания с участием всех украинских послов.

Президент также отметил, что июнь станет месяцем активных действий, направленных на усиление давления на Россию. Он сообщил, что дал ряд закрытых поручений главе СБУ, а также анонсировал предстоящие решения Совета национальной безопасности и обороны.

Ответ Путину

Комментируя выступление Путина, Зеленский подчеркнул, что российский президент откровенно заявил о стремлении уничтожить украинскую государственность и ясно дал понять, что его имперские амбиции простираются далеко за пределы Украины.

"Путин вчера устроил бенефис, в том числе и для Соединенных Штатов Америки. Он говорил не только об Украине. Его цели — Беларусь, страны Балтии, Молдова, Кавказ, Казахстан — всё, куда могут дотянуться руки российских убийц. Реальная власть Путина заканчивается там, где кончаются возможности российской армии," — подытожил Зеленский.

Смотрите видео - заявление Зеленского:

Screenshot
/ Скриншот

Ранее Путин пригрозил новой войной. Диктатор РФ потребовал от Киева официального отказа от членства в военных союзах и нейтрального статуса.

Напомним, ранее Путин послал сигнал по войне против Украины. Россия не беспокоится о том, что может "разочаровать" Трампа.

Как писал Главред, ранее Андрей Ермак рассказал о возможных компромиссах. Украина потребует ясности в ходе предстоящих переговоров, подчеркнул глава ОП.

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Что такое санкции?

Санкции - карательная мера правового воздействия/регулирования, мера принуждения в отношении государства, нарушившего международные нормы, договоры, обязательства; специальные экономические и другие ограничительные меры, применяемые против физических или юридических лиц по законодательству определенного государства, пишет Википедия.

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