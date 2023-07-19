"Коридор" без РФ: зерновозы могут пойти под конвоем или через воды стран НАТО

Агротрейдеры заявляют о том, что готовы идти по морскому коридору, сообщил президент.

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Владимир Зеленский рассказал о перспективах зернового коридора / Коллаж: Главред. Фото: УНИАН, president.gov.ua

Украина изучает возможность безопасного функционирования зернового коридора, включая возможное сопровождение конвоями, заявил президент Владимир Зеленский.

"Как мы можем обеспечить безопасность в этом коридоре? Здесь есть разные аспекты. Мы поднимали вопросы по отдельным конвоям. Их нужно обсуждать не только с Турцией, но и с другими нашими партнерами", — сказал он в Киеве на пресс-конференции после встречи с главой правительства Ирландии Лео Варадкаром.

По его словам, "и ООН, и Турция, и военные могут сказать, что гарантий 100% никто не дает. Но это очень легкая позиция. Это не та позиция, на которую мы готовы. Потому что для нас нужно, чтобы коридор действовал".

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Зеленский отметил, что некоторые компании-арендаторы кораблей или агротрейдеры "сами обращаются к нам, что мы готовы идти по коридору". "И если государство дает нам на это разрешение, мы пойдем и будем брать на себя соответствующие риски Здесь я также жду ответа от Министерства инфраструктуры и от наших военных", — сказал он.

Зеленский также выразил мнение, что Россия "всегда, когда так делает, она заставляет вас к чему-то. И не только нас, но и партнеров, и ООН. Открыть что-то, снять санкции с чего-то. Много разных разговоров, за кулисами того, что знает Украина. Нравится кому-то это слышать или нет, но это факт".

"Но, слава Богу, есть у нас разведка и она работает", — отметил он.

Корабли с зерном могут пойти через территориальные воды стран НАТО

Украина рассматривает новый маршрут для зернового коридора, который может пролечь через территориальные воды стран-членов НАТО, заявил посол Украины в Турции Василий Боднар.

"Мы можем даже не использовать согласованный в рамках зернового соглашения маршрут, а перевозить зерно через территориальные воды Румынии и Болгарии", — отметил он.

По словам посла, главной проблемой являются угрозы России обстреливать инфраструктуру портов и, возможно, корабли, которые будут перевозить зерно.

"Это риск, который имеет влияние на страхование и шипинговые компании. Вероятно, оккупанты реализуют не все, о чем говорят, но угроза остается", — отметил он.

Напомним, Кремль угрожает странам, которые пойдут на продление "зернового соглашения" без РФ. Пресс-секретарь президента страны-агрессора России Дмитрий Песков прокомментировал, что "если будет что-то оформляться без России, то эти риски должны учитываться".

Как известно, Россия наплевала на голод в Африке и вышла из зернового соглашения. Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков. По словам кремлевского клерка, Россия "немедленно вернется к соглашению, как только часть договоренность, касающаяся Москвы, будет выполнена".

Напомним, РФ нанесла удар по портовой инфраструктуре Одессы, задействованной в зерновой сделке. В ночь на 19 июля в Одесском районе есть попадание в промышленный объект, где пострадал гражданский сотрудник и поражены два складских помещения в разных локациях.

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