Сама виновата: в Белом доме жестко распекли Россию после атаки дронов на Москву

В администрации США подчеркнули, что "это война, которую начала Россия", и напомнили об ударах РФ по гражданским объектам в Украине.

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В Белом доме прокомментировали удар дронов по Москве/ коллаж: Главред, фото: соцсети, УНИАН

В Белом доме прокомментировали атаку боевых беспилотников на центр Москвы и отметили, что это следствие войны, которую развязала страна-агрессор Россия против Украины. В то же время там подчеркнули, что Кремль может остановить эту войну в любой момент, если выведет российскую оккупационную армию из Украины.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время пресс-брифинга в Вашингтоне, сообщает "Укринформ". Когда журналисты попросили ее прокомментировать атаку беспилотников на Москву, она сказала: "Это война, которую начала Россия".

Жан-Пьер напомнила, что Россия уже на протяжении более 15 месяцев систематически наносит удары по гражданским объектам в Украине.

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"Россия бомбила порт В Одессе, убив и ранив украинских гражданских, разрушив объект исторического наследия ЮНЕСКО... и уничтожив десятки тысяч тонн зерна, которое предназначалось для других стран по всему миру", – подчеркнула пресс-секретарь Белого дома.

Она отметила, что США не поддерживали удары украинских военных по территории страны-агрессора России, но в то же время добавила, что Крым – это территория Украины. Жан-Пьер подчеркнула, что Соединенные Штаты и другие партнеры будут продолжать предоставлять Украине всё необходимое, чтобы она могла бороться за свою свободу и суверенитет.

Атака дронов на Москву 24 июля

Утром в понедельник, 24 июля, в разных районах Москвы прогремели громкие взрывы. Город атаковали дроны. Было повреждено здание рядом с Министерством обороны РФ, еще один дрон попал в Московский бизнес-центр. В российском Минобороны заявили, что в атаке дронов на Москву виновата Украина.

Позже стало известно, что атака дронов на Москву 24 июля была спецоперацией ГУР. Все запущенные разведкой беспилотники достигли столицы страны-агрессора России. Количество дронов не уточняется.

Также позже сообщалось, что российская ПВО опозорилась, ведь Панцирь-С1 на крыше МО РФ не сбил дрон, летевший за 300 метров. ЗРК "Панцирь-С1", размещенный на крыше штаб-квартиры российского Минобороны в конце 2022 года, по-прежнему находится там.

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