ВСУ уничтожили 3 склада боеприпасов россиян и выбили их с позиций

За последние сутки потери врага составили 273 человека, отметил Тарнавский.

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ВСУ продвигаются на Таврическом направлении / коллаж: Главред, фото: 17-я ОТБр имени Константина Пестушко

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" генерал Александр Тарнавский рассказал о ситуации на Таврическом направлении за последние сутки.

"Таврическое направление. Движение Сил обороны продолжается. Артиллерийские подразделения нашей армии в течение суток выполнили 1327 огневых задач", - сообщил командующий в Telegram.

Известно, что за последние сутки потери врага составили 273 человека. Из них безвозвратных - 109, раненых - 160. В плен попали четверо.

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"В частности, 6 ББМ, 7 артиллерийских систем и минометов, 1 РСЗО, 2 БПЛА, 6 единиц автомобильной и 1 - специальной техники. Также было уничтожено 3 склада боеприпасов врага", - добавил Тарнавский.

Ситуация на фронте: что известно

Напомним, что ВСУ готовятся прорвать вторую линию обороны россиян на юге. Первую линию обороны ВСУ прорвали после того, как был забит в Запорожской области клин между Работино и Вербовое, подчеркнул Александр Коваленко.

ВСУ продвинулись на Мелитопольском направлении и отбросили оккупантов с позиций. На Авдеевском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районе южнее Авдеевки Донецкой области.

Зеленский рассказал, почему ВСУ не могут перебросить все силы на юг. Президент пояснил, что после этого россияне через несколько дней захватят Славянск и Краматорск, далее они пойдут на Павлоград, Днепр, отрежут берега.

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