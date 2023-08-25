УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Авиационный эксперт объяснил, почему Украине не позволяют атаковать Россию с F-16

Юлия Куришко
25 августа 2023, 14:54 обновлено 25 августа, 15:04
39
С получением Taurus мы сможем беспрепятственно наносить удары, считает Валерий Романенко.
Авиационный эксперт объяснил, почему Украине не позволяют атаковать Россию с F-16
Романенко объяснил, позволят ли Украине атаковать Россию с F-16 / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

В интервью Главреду авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. А. К. Антонова Валерий Романенко рассказал, сможет ли Украина, имея F-16, наносить удары по территории России и согласится ли на это Запад.

"Нет, не даст. Это уже оговорили. Мы не сможем использовать ни эти самолеты, ни управляемое оружие с этих самолетов, чтобы наносить удары по территории России", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что если Украина получит F-16, а также немецкие Taurus, для нас не будет недоступных точек для нанесения ударов по всей временно оккупированной территории.

видео дня

"С получением Taurus мы сможем беспрепятственно наносить удары, например, по Крымскому мосту и Керченской переправе. Ведь сейчас мы их просто не достаем. Пока что мы не можем продвигаться вглубь вражеской территории. И тут зеркальная ситуация: они не могут, потому что мы их собьем, мы не можем, потому что они нас собьют. Безопасная зона для запуска планирующих бомб или крылатых ракет – это 50-80 км от линии боевого столкновения. То есть эту дальность нужно отличать от общей дальности крылатой ракеты. Поэтому сейчас мы не можем использовать ни Storm Shadow, ни SCALP для того, чтобы бить, например, по Севастополю, Крымскому мосту или Керченской переправе, то есть по основным узлам логистики врага", - пояснил Романенко.

Кто такой Валерий Романенко

Валерий Романенко-авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Передача F-16 Украине

Напомним, что три страны передадут F-16 для украинской армии. Три страны, которые согласились передать Украине после тренировки F-16, - Дания, Нидерланды, Норвегия. Зеленский очень благодарен странам-партнерам.

F-16 ВСУ смогут уничтожать фронтовые самолеты РФ еще до сброса бомб. Единственное, что РФ может противопоставить истребителям F-16, это ЗРК большого радиуса, говорит Александр Коваленко.

В Дании поставили условие, что F-16 ВСУ могут использовать только на своей территории. Украина сможет использовать истребители F-16, которые Дания пообещала передать ВСУ, только на своей территории.

Больше важных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине F-16 Валерий Романенко
Реклама

Главное за день

Буданов раскрыл планы Путина: Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек

Буданов раскрыл планы Путина: Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек

13:45 Украина
В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023

В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023

13:38 Синоптик
Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: прорвали первую линию "обороны" войск РФ

Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: прорвали первую линию "обороны" войск РФ

12:19 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:02

У Путина сделали заявление по гибели Пригожина и причастности Кремля

14:58

Успение Пресвятой Богородицы: поздравления с одним с важнейших праздников календаря

14:54

Авиационный эксперт объяснил, почему Украине не позволяют атаковать Россию с F-16

14:31

Просто гуру: 4 знака зодиака, которые в совершенстве зарабатывают деньги и экономят

14:11

В Крыму был смертельный "прилет" по базе 126-й гвардейской бригады ЧФ

F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – РоманенкоF-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко
14:09

"Блин, перестаньте мне слать венки": Пригожина затроллили в сети

13:45

Буданов раскрыл планы Путина: Россия думает мобилизовать еще 450 тысяч человек

13:38

В нескольких областях будут заморозки: погода в Украине на сентябрь 2023

13:04

На Ровенщине погибли в воде двое мальчиков: к гибели может быть причастна мать

Реклама
12:59

Как легче перенести аллергию на амброзию: 3 способа, которые помогут справиться

12:54

Запасаемся к зиме: какие продукты и вещи стоит купить уже сейчас на случай блекаута

12:25

В Украине еще сильнее подорожают бензин и дизтопливо: в чем суть

12:19

Генерал Милли – о контрнаступлении ВСУ: прорвали первую линию "обороны" войск РФ

12:16

"F-16 будут в небе Украины весной": авиаэксперт сказал, почему надо ждать еще полгодаВидео

12:04

Favbet Foundation передал ВСУ на фронт очередной внедорожник Nissan

11:47

Гороскоп на завтра 26 августа 2023: Тельцу – ремонт, Льву - прорыв

11:42

"Я так о тебе мечтала": Ефросинина трогательно поздравила сына с днем рождения

11:39

Эксперт спрогнозировал, какой модификации самолеты F-16 получит УкраинаВидео

11:26

"Изготовили, подвесили на самолет, отстреляли": Катков объяснил проблемы РФ с ракетамиВидео

10:58

Внимание, отрава: как отличить ядовитого близнеца белого гриба

Реклама
10:41

Украинцам поднимут минимальную зарплату: когда и на сколько

10:40

"Маршем на Москву": РДК записал обращение к ЧВК Вагнер

10:13

РФ применит план В в Украине, поскольку не может победить военным путем – Данилов

09:52

Враги выпустили по Одесской области "Калибры" из Азовского моря: в ВСУ прокомментировали ситуацию

09:50

Как правильно праздновать Успение Пресвятой Богородицы: что поставить на стол

09:30

Как возникло слово "промінь" и почему Тарас Шевченко его не знал: объяснение АвраменкоВидео

09:07

Зима будет сложной, Украину ждет нелегкий отопительный сезон – министр энергетики

08:56

Как правильно варить кукурузу, чтобы она была мягкой и сочной: 3 главных совета

08:31

"Очень ждала папу с фронта": родители рассказали о погибшей в Чернигове 6-летней СофийкеФото

08:26

Для чего Путин убил Пригожинамнение

08:13

ВСУ продвинулись в Запорожской области, в РФ говорят о критическом моменте – ISW

08:00

Что означает черная вышиванка: о чем говорит цвет народной одежды

07:15

"США сплотили поддержку Украины": о чем Зеленский поговорил с Байденом

07:00

Кот бросается на ноги и кусает: что является причиной такого поведения

06:41

В Крыму прогремели взрывы: оккупанты скулят о массированной атаке 42 дронов

06:40

Карта дня: что предвещает Таро на 25 августа

06:10

Уничтожение ЗРС С-400 в Крыму: в чём весь цимес фейерверкамнение

05:35

Как почистить очень грязный палас в домашних условиях: самый эффективный способ

05:00

Душа еще в мире живых: что нельзя делать 9 дней после смерти близкого человека

04:40

"Так быстро это не работает": военный сказал, почему уничтожение мостов пока не поможет ВСУ

Реклама
03:18

Это опасно: признаки головной боли, когда нужно обратиться к врачу

02:40

Следом за Брежневой: у Константина Меладзе отобрали ВНЖ в РФ

02:10

Эксперт рассказал, как Путин использует "вагнеровцев" в Африке

01:35

"Не того качества, не в том количестве": военный эксперт пояснил, как сейчас РФ делает оружие

00:04

Путин выведет войска из Украины и сядет за стол переговоров - экс-глава ЦРУ

00:01

Как сейчас выглядит красавчик-Супермен из сериала "Тайны Смолвиля"

24 августа, четверг
23:20

Чем обработать лобовое стекло от дождя: что отталкивает воду

22:57

В небе яркие вспышки: в Севастополе прогремели мощные взрывыВидео

22:54

Дочерей Барака Обамы застукали на вечеринке в провокационных нарядах

22:51

В октябре украинские пилоты отправятся в США учиться управлять F-16 - CNN

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Персоны
Владимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять