Авиационный эксперт объяснил, почему Украине не позволяют атаковать Россию с F-16

С получением Taurus мы сможем беспрепятственно наносить удары, считает Валерий Романенко.

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Романенко объяснил, позволят ли Украине атаковать Россию с F-16 / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОПУ

В интервью Главреду авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации им. А. К. Антонова Валерий Романенко рассказал, сможет ли Украина, имея F-16, наносить удары по территории России и согласится ли на это Запад.

"Нет, не даст. Это уже оговорили. Мы не сможем использовать ни эти самолеты, ни управляемое оружие с этих самолетов, чтобы наносить удары по территории России", - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что если Украина получит F-16, а также немецкие Taurus, для нас не будет недоступных точек для нанесения ударов по всей временно оккупированной территории.

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"С получением Taurus мы сможем беспрепятственно наносить удары, например, по Крымскому мосту и Керченской переправе. Ведь сейчас мы их просто не достаем. Пока что мы не можем продвигаться вглубь вражеской территории. И тут зеркальная ситуация: они не могут, потому что мы их собьем, мы не можем, потому что они нас собьют. Безопасная зона для запуска планирующих бомб или крылатых ракет – это 50-80 км от линии боевого столкновения. То есть эту дальность нужно отличать от общей дальности крылатой ракеты. Поэтому сейчас мы не можем использовать ни Storm Shadow, ни SCALP для того, чтобы бить, например, по Севастополю, Крымскому мосту или Керченской переправе, то есть по основным узлам логистики врага", - пояснил Романенко.

Кто такой Валерий Романенко Валерий Романенко-авиационный эксперт, ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации имени А. К. Антонова. В качестве эксперта комментирует вопросы, связанные с авиацией, на радио, телевидении и интернет-ресурсах.

Передача F-16 Украине

Напомним, что три страны передадут F-16 для украинской армии. Три страны, которые согласились передать Украине после тренировки F-16, - Дания, Нидерланды, Норвегия. Зеленский очень благодарен странам-партнерам.

F-16 ВСУ смогут уничтожать фронтовые самолеты РФ еще до сброса бомб. Единственное, что РФ может противопоставить истребителям F-16, это ЗРК большого радиуса, говорит Александр Коваленко.

В Дании поставили условие, что F-16 ВСУ могут использовать только на своей территории. Украина сможет использовать истребители F-16, которые Дания пообещала передать ВСУ, только на своей территории.

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