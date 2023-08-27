Оккупанты атакуют и пытаются устроить "котел": офицер ВСУ назвал направление

Оккупанты РФ пытаются взять подразделения ВСУ в полукольцо, рассказал Сергей Жеребило.

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Украинские военные отражают атаки оккупантов РФ / ОПБр имени Богдана Хмельницкого, Радио Свобода

После того как Урожайное Донецкой области перешло под контроль Вооруженных сил Украины, Старомайорское россиянам стало сложнее штурмовать.

Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель командира батальона Арей УДА Сергей Жеребило.

"Впрочем, определенные действия такого характера они продолжают, штурмуя не само Старомайорское, а с правого фланга от него – вблизи населенного пункта Приютное", - пояснил он.

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Украинский военный отметил, что там оккупанты пытаются в течение последней недели активно и массово штурмовать, чтобы взять подразделения ВСУ в полукольцо.

"Если бы Урожайное было под контролем россиян, и им удалось еще и зайти с правого фланга, взяв нас в "котел", нам было бы довольно сложно. Но все эти попытки россиян мы отбили. Сейчас они тоже пытаются активно атаковать с участка между Старомайорским и Приютным, но ВСУ их там сдерживают", - добавил Жеребило.

Ранее Жеребило рассказал о том, что ВСУ захватили плацдарм и выбили десантуру РФ. После штурма Нескучного ВСУ закрепились в Макаровке и две недели удерживали фронт, рассказал Сергей Жеребило.

Напомним, ранее замкомбата ВСУ назвал плацдарм для нового наступления. Освобожденное ВСУ село Нескучное для российских войск было своеобразной крепостью, рассказал Сергей Жеребило.

Кто такой Сергей Жеребило Сергей Жеребило - заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии. Ранее он был учителем в Криворожской ООШ №46. Позже начал работать инженером на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. Также был начальником бюро соцпроектов. В ноябре 2010 года Жеребило начал работать в исполкоме Ингулецкого районного в городе совета. Об этом пишет Википедия.

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