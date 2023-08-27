УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Оккупанты атакуют и пытаются устроить "котел": офицер ВСУ назвал направление

Алексей Тесля
27 августа 2023, 09:43 обновлено 27 августа, 10:02
138
Оккупанты РФ пытаются взять подразделения ВСУ в полукольцо, рассказал Сергей Жеребило.
Украинские военные, российские военные
Украинские военные отражают атаки оккупантов РФ / ОПБр имени Богдана Хмельницкого, Радио Свобода

После того как Урожайное Донецкой области перешло под контроль Вооруженных сил Украины, Старомайорское россиянам стало сложнее штурмовать.

Об этом в интервью Главреду рассказал заместитель командира батальона Арей УДА Сергей Жеребило.

"Впрочем, определенные действия такого характера они продолжают, штурмуя не само Старомайорское, а с правого фланга от него – вблизи населенного пункта Приютное", - пояснил он.

видео дня

Украинский военный отметил, что там оккупанты пытаются в течение последней недели активно и массово штурмовать, чтобы взять подразделения ВСУ в полукольцо.

"Если бы Урожайное было под контролем россиян, и им удалось еще и зайти с правого фланга, взяв нас в "котел", нам было бы довольно сложно. Но все эти попытки россиян мы отбили. Сейчас они тоже пытаются активно атаковать с участка между Старомайорским и Приютным, но ВСУ их там сдерживают", - добавил Жеребило.

Ранее Жеребило рассказал о том, что ВСУ захватили плацдарм и выбили десантуру РФ. После штурма Нескучного ВСУ закрепились в Макаровке и две недели удерживали фронт, рассказал Сергей Жеребило.

Напомним, ранее замкомбата ВСУ назвал плацдарм для нового наступления. Освобожденное ВСУ село Нескучное для российских войск было своеобразной крепостью, рассказал Сергей Жеребило.

Кто такой Сергей Жеребило

Сергей Жеребило - заместитель командира батальона "Арей" Украинской добровольческой армии. Ранее он был учителем в Криворожской ООШ №46. Позже начал работать инженером на Ингулецком горно-обогатительном комбинате. Также был начальником бюро соцпроектов.

В ноябре 2010 года Жеребило начал работать в исполкоме Ингулецкого районного в городе совета. Об этом пишет Википедия.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война России и Украины контрнаступление ВСУ Сергей Жеребило
Реклама

Главное за день

Залужный тайно встретился с командованием НАТО: что известно

Залужный тайно встретился с командованием НАТО: что известно

09:37 Украина
РФ готовит новый массированный удар: украинцам назвали, чем готовы бить оккупанты

РФ готовит новый массированный удар: украинцам назвали, чем готовы бить оккупанты

08:47 Украина
На Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы: Россия запустила крылатые ракеты

На Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы: Россия запустила крылатые ракеты

07:24 Украина
Все главные новости

Последние новости

10:08

Самая вкусная закуска из СССР: просто безупречный рецепт за 5 минут

09:50

Чем отстирать белые носки: 3 способа, которые точно помогут

09:45

Гороскоп на завтра 28 августа 2023: Овнам - переворот на работе, Девам - бессонница

09:43

Оккупанты атакуют и пытаются устроить "котел": офицер ВСУ назвал направление

09:37

Залужный тайно встретился с командованием НАТО: что известно

F-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – РоманенкоF-16 будут в бою уже весной, войска РФ в Крыму накроем ракетами Taurus – Романенко
09:04

Полнолуние в сентябре 2023: что ждет каждого знака зодиакаВидео

09:01

Что нас ждет в 2025-м: вполне возможно, что мы боимся не тогомнение

08:47

РФ готовит новый массированный удар: украинцам назвали, чем готовы бить оккупанты

08:32

ВСУ готовят мощный удар по второй линии обороны оккупантов на Запорожье - ISW

Реклама
08:10

Поспешите - соседей насмешите: как узнать, когда пора копать картошку

07:24

На Киевщине и Черкасщине прогремели взрывы: Россия запустила крылатые ракеты

06:24

Хоть и убил Путин Пригожина, а к победе это его не приблизиломнение

05:41

Карта дня: что предвещает Таро на 27 августа

05:00

"Я обняла тебя прямо перед вылетом": девушка пилота Джуса опубликовала прощальный пост

03:30

Известный астролог рассказал, что можно и чего нельзя делать в сентябреВидео

02:05

Кому суждено прожить более 100 лет: как "вычислить" судьбу по линии жизни на руке

01:35

Стоит ли заводить знакомства и отношения: любовный гороскоп на сентябрь от Влада Росса

00:25

"Это большая проблема": на Западе обеспокоены затягиванием войны - Bloomberg

00:03

В России скончался известный режиссер и сценарист

26 августа, суббота
23:36

"Не просто выход на границы 1991-го года": Подоляк назвал способ выиграть войну с РФ

Реклама
23:16

"Самолет под острым углом зашел": подробности смертельной авиакатастрофы на Житомирщине

22:47

Любовный гороскоп на неделю 28 августа – 3 сентября: Рыбам – ответ, Раку - отдача

22:33

Безумная оптическая иллюзия: только гений можете заметить букву "A" за 3 секунды

22:09

Банк может заблокировать счета украинцев из-за перевода денег: кто под угрозой

21:34

"Он очень помогал государству": Зеленский отреагировал на гибель пилота Джуса

21:29

"Байден в заложниках у Украины!": Медведев выдал позорный бред о США

21:00

"Живет в моем кабинете": Буданов рассказал про свое романтическое счастье

20:46

Какие знаки зодиака всегда будут вместе: три пары не расстанутся никогда

20:14

"Некому Бахмут держать": ВСУ ловко ликвидировали приспешника Пригожина

20:11

Пропагандисты "выяснили", где живет София Ротару

20:07

Чем можно обидеть кошку случайно: у питомца потом придется просить прощения

20:01

Украина изменила военную стратегию после тайного совещания Залужного - The Guardian

19:40

Взломали оборону РФ на юге: украинский офицер назвал новую цель для ВСУ

19:30

Почему американцы заговорили о выборах в Украинемнение

19:18

Ударят грозы и зальет дождями, но не везде: в каких областях Украины будет жара

19:10

В России только диктатор имеет лицензию на убийствомнение

19:08

Женщина показала гениальный и бюджетный способ, как сделать сантехнику блестящей

18:41

Путин давно не появлялся на публике: Буданов рассказал о двойниках диктатора РФ

18:23

"Это неприемлемо": в Украине раскритиковали ЕС из-за запрета на импорт зерна

17:37

Зачем оккупанты раздражают украинцев постоянными тревогами: в ВСУ назвали 3 причины

Реклама
17:31

Что означает цветок Тещин язык: удивительное влияние на жизнь человека

17:25

Церковный праздник 27 августа: что нельзя делать на мученика Михея

16:48

"Это не кино и не блокбастер": Резников резко ответил критикам контрнаступления

16:42

Как раньше назывался Мариуполь, Хмельницкий, Бахмут и Кропивницкий: история названий

16:40

На Житомирщине столкнулись 2 самолета: погибли 3 пилота, среди них известный летчик "Джус"Фото

16:23

В ВСУ жестко предупредили Россию: удары по Москве – это только начало

16:22

Бойфренд Лорак показал, как нежится с ней в постели

16:07

Победительница "Холостяка" показала большой беременный живот

15:45

Бой Усик - Дюбуа: прогноз букмекеров и кто фаворит

15:43

РФ может обороняться "хоть всю жизнь": Буданов назвал неисчерпаемый ресурс Путина

Новости Украины
Новости КиеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости Николаева
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять