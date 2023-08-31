"Вы неизбежно проиграете": Данилов жестко упрекнул Германию

Как отметил Данилов, немецкую власть останавливает не недоверие к Украине, а страх разозлить Москву.

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Данилов упрекнул Германию / Коллаж: Главред, фото: аппарат СНБО Украины, pixabay.com

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Германия откладывает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus из-за страха перед страной-агрессором Россией.

Как отметил Данилов в интервью немецкому изданию Welt, немецкую власть останавливает не недоверие к Украине, а страх разозлить Москву.

"Некоторые боятся разозлить Россию, что, на наш взгляд, совершенно неправильно. Хочу напомнить, что некоторое время назад Гитлера тоже все боялись, и чем это закончилось, известно", - сказал секретарь СНБО.

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Он упрекнул Германию, заявив, что страх политических лидеров опасен.

"Если вы боитесь, вы неизбежно проиграете", - подчеркнул секретарь СНБО.

Дальнобойные ракеты Taurus для Украины

Украина обратилась с официальным запросом в Германию, в котором просит предоставить ей крылатые ракеты Taurus. О поставках Украине немецких ракет президент Владимир Зеленский и канцлер Олаф Шольц беседовали в Берлине в начале мая.

В июне министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна пока не приняла решение о передаче Украине дальнобойных ракет Taurus. По его словам, Германия остается осторожной в таких вопросах.

10 августа министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина в итоге должна получить дальнобойные ракеты Taurus и ATACMS из Германии и США. Страны изучают возможность передачи их Киеву, понадобится время. Ракеты позволят ВСУ наносить удары вглубь позиций российских оккупантов.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Силам обороны Украины необходимы ракеты дальнего радиуса действия Taurus и АТАСМЅ, чтобы ускорить контрнаступление, снизить боевой потенциал оккупантов агрессора России и сохранить больше жизней украинских военных.

Недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал странное заявление о поставках Украине ракет Taurus. По его словам, правительство еще не определилось с этим вопросом. Изучается возможность ограничения дальности полета ракет.

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