Громко бахнуло и поднялся густой дым: в Крыму сообщают о мощных взрывах

В Сети сообщают о том, что ракета ударила по мысу Фиолент в оккупированном Севастополе.

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В Крыму прогремели мощные взрывы / Коллаж: Главред, фото: Telegram

В незаконно захваченном россиянами Севастополе прогремели мощные взрывы. В Сети опубликовали фото огромного столба дыма.

Местные Telegram-каналы сообщают о том, что взрывы были слышны в районе мыса Фиолент и Балаклавы в Севастополе. По предварительным данным, на Фиолент прилетела ракета.

Также в Сети писали о том, что в городе работала система ПВО.

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Позже в Сети появилась информация о том, что дым в Севастополе образовался якобы после запуска ракет "Оникс" в сторону Одесской области.

Что говорят оккупанты

"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на южном и северных молах якобы проводит "тренировку" российский флот. Во время этой тренировки используют оружие из различных видов вооружения.

Взрывы в Крыму

Напомним, что Зеленский подтвердил уничтожение серьезной техники оккупантов. Вблизи Евпатории был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Это подтвердил и Владимир Зеленский.

Стало известно, почему РФ отводит военные корабли от Крыма. Братчук констатировал, что русские рассредоточивают свои корабли, выводят их максимально в море - в сторону Новороссийска.

В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ. Горит Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе в корабельной бухте. Оккупанты заявили о ракетной атаке.

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