Громко бахнуло и поднялся густой дым: в Крыму сообщают о мощных взрывах

В незаконно захваченном россиянами Севастополе прогремели мощные взрывы. В Сети опубликовали фото огромного столба дыма.
Местные Telegram-каналы сообщают о том, что взрывы были слышны в районе мыса Фиолент и Балаклавы в Севастополе. По предварительным данным, на Фиолент прилетела ракета.
Также в Сети писали о том, что в городе работала система ПВО.
Позже в Сети появилась информация о том, что дым в Севастополе образовался якобы после запуска ракет "Оникс" в сторону Одесской области.
Что говорят оккупанты
"Губернатор" Севастополя Михаил Развожаев заявил, что на южном и северных молах якобы проводит "тренировку" российский флот. Во время этой тренировки используют оружие из различных видов вооружения.
Взрывы в Крыму
Напомним, что Зеленский подтвердил уничтожение серьезной техники оккупантов. Вблизи Евпатории был уничтожен российский зенитно-ракетный комплекс С-400 "Триумф". Это подтвердил и Владимир Зеленский.
Стало известно, почему РФ отводит военные корабли от Крыма. Братчук констатировал, что русские рассредоточивают свои корабли, выводят их максимально в море - в сторону Новороссийска.
В Севастополе прогремели мощные взрывы на заводе, где ремонтируют корабли ЧФ РФ. Горит Севастопольский морской завод имени Орджоникидзе в корабельной бухте. Оккупанты заявили о ракетной атаке.
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