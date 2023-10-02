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Реакция не будет ядерной: как Запад отреагирует на ядерный удар РФ

Ангелина Подвысоцкая
2 октября 2023, 16:45 обновлено 2 октября, 16:49
Если Россия использует ядерное оружие, то окажется в полной экономической изоляции.
Михаил Гончар, ядерка
Если РФ применит ядерку, то реакция Запада не будет ядерной / Коллаж: Главред, фото: фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Если Россия применит ядерное оружие, то реакция Запада не будет ядерной. Об этом в интервью Главреду заявил президент Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаил Гончар.

Он убежден, что после подобного шага Россия будет в полной изоляции.

"То, что запустят несколько "Томагавков" туда, откуда прилетело – это одно. А второе – Россия попадет уже в тотальную экономическую изоляцию, что так же не понравится и Китаю. Поэтому здесь вопрос не только в том, что в Кремле могут игнорировать, например, американскую позицию и демонстрировать решимость перед американцами и НАТО в целом", - говорит Гончар.

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Он убежден, что Кремль должен учитывать также и позицию Китая, Индии, которые являются основными контрибуторами в бюджет войны из-за приобретения российских энергоресурсов. Индии, как ядерной стране, невыгодна ядерная эскалация.

"Поэтому несмотря на всю пропагандистскую риторику о необходимости демонстрации решимости и готовности превратить кого-то в "радиоактивный пепел", в реальности все это выглядит совсем иначе. Но пропаганда продолжает делать свое – очевидно, что они от этой риторики не откажутся. Более того, появление таких статей, как карагановская, тоже служит элементом пропаганды применения ядерного оружия (при том, что до реального применения может и не дойти)", - говорит Гончар.

Напомним, что РФ, Китай и США повысили активность на ядерных полигонах. Аналитики в США не исключают, что Китай, Россия и Соединенные Штаты могут вести подготовку к новым испытаниям, связанным с ядерными вооружениями.

Жданов озвучил хард-вариант завершения войны в Украине. Эксперт считает, что ядерной катастрофы не избежать. Но это будут не обстрелы Россией наших ядерных объектов.

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