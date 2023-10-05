Шойгу заявил, что РФ набрала 38 тысяч 'добровольных' оккупантов для войны в Украине

Министр обороны страны-террористки России Сергей Шойгу рассказал, что они якобы сформировали девять резервных полков с оккупантами для войны в Украине.
"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас - девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение", - заявил Шойгу на совещании в четверг, 5 октября, передают пропагандисты.
По его словам, оккупанты проходят подготовку на полигонах Южного военного округа РФ, штаб расположен в Ростове-на-Дону. Там же, он добавил, готовятся набранные за последний месяц контрактники и так называемые "добровольцы".
"За это время у нас набрано 38 тысяч "добровольцев", - сказал он.
Напомним, что Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ. Диктатор якобы дал министру обороны России месячный срок до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на передовой и остановить украинские контрнаступления.
Шойгу опозорился обалдевшим заявлением относительно новых целей "СВО". Российский министр выдал, что" освобождение военнослужащих РФ из украинского плена "– новая цель"СВО".
Больше интересных новостей:
- "Вычисляют ресурсы": Италия цинично высказалась о "переговорах" Украины и РФ
- "Хлопок" в Курской области РФ: три района остались без света
- Войска РФ ударили по больнице в Бериславе: есть раненые, уничтожен этаж здания