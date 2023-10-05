Шойгу заявил, что РФ набрала 38 тысяч 'добровольных' оккупантов для войны в Украине

Оккупанты проходят подготовку на полигонах Южного военного округа РФ, штаб расположен в Ростове-на-Дону.

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Шойгу рассказал о новобранцах в армии РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, Скриншот: видео

Министр обороны страны-террористки России Сергей Шойгу рассказал, что они якобы сформировали девять резервных полков с оккупантами для войны в Украине.

"Если возвращаться к контрактникам, у нас, как это было решено Генеральным штабом, сформированы по каждой группировке резервные полки. На сегодняшний день у нас - девять резервных полков, которые готовятся, и идет их естественное, постоянное пополнение", - заявил Шойгу на совещании в четверг, 5 октября, передают пропагандисты.

По его словам, оккупанты проходят подготовку на полигонах Южного военного округа РФ, штаб расположен в Ростове-на-Дону. Там же, он добавил, готовятся набранные за последний месяц контрактники и так называемые "добровольцы".

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"За это время у нас набрано 38 тысяч "добровольцев", - сказал он.

Напомним, что Путин приказал Шойгу остановить контрнаступление ВСУ. Диктатор якобы дал министру обороны России месячный срок до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на передовой и остановить украинские контрнаступления.

Шойгу опозорился обалдевшим заявлением относительно новых целей "СВО". Российский министр выдал, что" освобождение военнослужащих РФ из украинского плена "– новая цель"СВО".

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