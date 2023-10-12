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В ГУР нашли след России в нападении на Израиль: Буданов указал на важную деталь

Андрей Ганчук
12 октября 2023, 17:30 обновлено 12 октября, 17:38
Агрессор Россия продавала террористам ХАМАС полученное в ходе боевых действий в Украине оружие, сказал руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов.
Буданов, удар ХАМАС по технике Израиля
След России в том, что ХАМАС применяет дроны по бронетехнике, что является методом, который используется на войне в Украине - Буданов / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, соцсети

В нападении ХАМАС на Израиль прослеживается след страны-оккупанта России. Террористы использовали тактику, связанную с применением FPV-дронов против бронетехники. Такие методы свойственны войне в Украине. К тому же россияне продавали боевикам вооружения, которые были захвачены в ходе российско-украинской войны. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

В интервью Украинской правде он рассказал о том, что война в Израиле содержит новшество, которое привнесено с войны России против Украины.

"Это ноу-хау все-таки нашей войны. Никто иной, как люди, прошедшие наш театр военных действий, не могли такого делать. Поскольку там не было нас, значит, это были россияне", - отметил Буданов.

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Также он добавил, что Москва продавала террористам ХАМАС оружие, которое было захвачено в Украине. В основном, это пехотное вооружение.

Иран получил от России информацию по Израилю

Кроме того, глава ГУР акцентировал внимание на том, что в конце сентября Россия отправила на геостационарную орбиту Израиля космический аппарат, который способен вести радиоэлектронную разведку и перехват спутниковых сигналов. Иран выражал некоторые пожелания по получению нужной Тегерану информации.

"...24 сентября российский космический аппарат, способный вести радиоэлектронную разведку и перехват спутниковых сигналов, был перемещен на геостационарную орбиту Израиля. ...в период с 22 по 24 сентября был официальный визит российской военной делегации в Иран. Нам известно, что было несколько, скажем так, пожеланий с иранской стороны. Одно из них касалось расширения возможностей по разведывательной информации", - сказал Кирилл Буданов и подчеркнул, что на данный момент стало понятно, какую именно информацию россияне передали "заинтересованным сторонам".

Роль России в войне террористов ХАМАС против Израиля

В Главном управлении разведки Минобороны ранее заявили, что Россия использует нападение ХАМАС на Израиль для дискредитации Украины. Согласно данным разведки, российское ГУ ГШ РФ (в недавнем прошлом ГРУ, - ред.) передало боевикам захваченное на войне против Украины оружие производства Штатов и ЕС. Россияне это сделали для того, чтобы Киев обвинили в "продаже оружия террористам".

В войне ХАМАСА против Израиля торчат уши не только Ирана, считает советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По мнению чиновника, несмотря на разные истории конфликтов, войны в Израиле и Украине имеют взаимосвязь.

Боевики ЧВК Вагнер готовили ХАМАС к атаке на Израиль, рассказали в Центре национального сопротивления при ССО ВСУ. По данным аналитиков, боевики Вагнер, которые выехали из Беларуси, учили террористов применять дроны с механизмом сброса.

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